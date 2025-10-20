「色気は出てきてる」井上咲楽、10代から知る“親友”から太鼓判！26歳現在の悩みは「彼氏が欲しい」

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

10月16日（木）に放送された同番組では、ゲストの井上咲楽が現在の悩みを赤裸々に告白する場面があった。

【写真】“太眉毛”が懐かしい！デビュー当時の井上咲楽

今回はゲストに“ぺえの仲良しの後輩”井上咲楽が登場。

井上はぺえと仲良くなったきっかけを「一番最初はぺえさんの番組に10代のときにお邪魔して、そこから数年経ってDMでぺえさんから『遊びに来ない？』みたいな感じで声かけてもらった」と明かした。

そんな井上は現在26歳。番組では過去の恋愛を語るなか、MC陣に「彼氏欲しいなって思って」と最近の悩みを相談した。

その理由を「全体的に1人に飽きてきたなと思って」と語ると、稲田は「わかるわ」と共感。一方でぺえは「それは友達じゃ埋まらないもの？」と質問する。

これに井上は「夜10時とかになって今からパッと話せる人みたいな。私、友達にそれできないんですよ。めっちゃ仲良い子いるけど栃木にいるから」と説明した。

また、好きな男性のタイプの話にも。

「向上心バリバリみたいな人が苦手」という井上の言葉には、ぺえが「じゃあ向上心のかけらもないような…」と尋ねると、井上も「だらっとした人がいいですね」と笑いながら同意した。

さらに「向上心ありすぎる人といると、ちょっと疲れちゃうってこと？」とぺえから聞かれると、井上は「疲れます。『自分もやんなきゃ』とか、『これで仕事減ったら向こうどう思うんだろうな』とか、すごい考えちゃう」とキッパリ。

これにぺえが「でも年齢上のほうが好きよね？」と、井上をよく知る友人としての観点からコメント。

井上が「そうですね」と肯定すると、ぺえは「そうね…色気はでも出てきてるんですけどね」と太鼓判を押していた。