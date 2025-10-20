【サイコワコミック 累計販売部数500万部突破】 10月20日 発表

taskeyは10月20日、taskey STUDIOのオリジナルレーベル「サイコワコミック」が累計販売部数500万部を突破したと発表した。

「サイコワコミック」は、サイコパス要素の詰まった作品を始め、ホラー・ミステリー・サスペンスジャンルなどを扱うレーベル。今回、taskeyは同レーベルの電子売上を紙書籍単価相当で換算し、販売部数を計算。「小悪魔教師サイコ」は累計180万部を超え、「皆様には人権がございません」が約55万部、「ぬらりひょんの棲む家」が約45万部に到達している。

発表によると、本レーベルはこれまでリリース作品のうち約6割が主要電子書店のいずれかでランキング1位を獲得するなど、レーベル全体として高いヒット率を維持しているとのこと。また、制作体制の安定化により、一部作品では週刊連載も実現するなど、長期にわたって高い更新頻度も保っている。

加えて、今年2月に新章をスタートした「カップルゲーム」も、LINEマンガ ミステリー・ホラーカテゴリ第1位（2025年2月22日時点）、ebookjapan 少年・青年無料ランキング第1位（2025年8月31日時点）を獲得している。

小悪魔教師サイコ

復讐の王子様

皆様には人権がございません

ぬらりひょんの棲む家

カップルゲーム