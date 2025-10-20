「サイコワコミック」が累計販売部数500万部を突破「小悪魔教師サイコ」など長期人気タイトルが牽引「カップルゲーム」など新規タイトルもヒット
【サイコワコミック 累計販売部数500万部突破】 10月20日 発表
taskeyは10月20日、taskey STUDIOのオリジナルレーベル「サイコワコミック」が累計販売部数500万部を突破したと発表した。
「サイコワコミック」は、サイコパス要素の詰まった作品を始め、ホラー・ミステリー・サスペンスジャンルなどを扱うレーベル。今回、taskeyは同レーベルの電子売上を紙書籍単価相当で換算し、販売部数を計算。「小悪魔教師サイコ」は累計180万部を超え、「皆様には人権がございません」が約55万部、「ぬらりひょんの棲む家」が約45万部に到達している。
発表によると、本レーベルはこれまでリリース作品のうち約6割が主要電子書店のいずれかでランキング1位を獲得するなど、レーベル全体として高いヒット率を維持しているとのこと。また、制作体制の安定化により、一部作品では週刊連載も実現するなど、長期にわたって高い更新頻度も保っている。
加えて、今年2月に新章をスタートした「カップルゲーム」も、LINEマンガ ミステリー・ホラーカテゴリ第1位（2025年2月22日時点）、ebookjapan 少年・青年無料ランキング第1位（2025年8月31日時点）を獲得している。
