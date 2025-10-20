Friqtaoが、10月10日にリリースしたデビューEP『Lifestream』のリードトラック「Woke up in Japan」（日本語訳：日本で目が覚めた）のMVを公開した。

本MVは、Jesse KochとMatt Magnusが監督を務め、日本各地の都市と自然の風景を舞台に撮影。賑やかな街並みと静寂な緑の空間が交錯し、楽曲が持つ内省的な世界観を視覚的に表現している。

また、スタジオジブリ作品から着想を得たという本映像は、Friqtaoの幼少期の記憶や“想像の中の日本”をモチーフに制作され、夢と現実が溶け合うような“朝の幻想”を描き出している。ネオンが灯る夜景と静謐な自然風景が交錯することで、都市の喧騒と心の静けさという二面性が映し出された。

＜friqtao コメント＞

“Woke up in Japan”は、僕にとって“静けさの中にある発見”を描いた作品です。日本の風景は音楽的なインスピレーションに満ちていて、その空気感を音と映像で表現したかったんです。

（文＝リアルサウンド編集部）