Snow Manの佐久間大介が10月19日、自身のInstagramを更新。冠番組『旅するSnow Man』（日本テレビ系）でメンバーの阿部亮平と訪れた岐阜県白川郷でのオフショットを公開している。

Snow Manのメンバーが沖縄をスタート地点に、日本を北上し北海道まで日本列島を縦断する、日本テレビとディズニーが共同制作したトラベルドキュメンタリー番組『旅するSnow Man』。佐久間はInstagramに「今回は阿部ちゃんと『旅するSnow Man』で 念願だった、 白川郷に行ってきました (^^)」と、世界遺産に登録されている合掌造りで有名な白川郷に阿部とロケに行ってきたことを報告し、オフショットを投稿。アニメ好きの佐久間にとって白川郷は、ゲームやアニメ、ドラマにもなった『ひぐらしのなく頃に』シリーズの舞台となる架空の山村・雛見沢のモデルとなった場所で、アニメファンにとっては聖地の一つ。

ハッシュタグで「#今回の衣装は前原圭一くんのノースリーブ短パンハイカットスニーカーを意識して選びました！」と物語に登場する人物の衣装をチョイスしたことを綴った佐久間。合掌造りの家の軒先で2人が談笑している写真を皮切りに、集落が一望できる高台からの2ショット、田んぼを背景に日差しを浴びる自身の姿、集落を走る用水路、合掌造りの民家や村を散策する姿などをアップし、「まーーーじで嬉しかった！！！！！ 雛見沢だった！！ ありがとう旅スノ」と名作の聖地巡礼ができたことに感謝した。

