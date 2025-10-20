ピュアなデスゲームとは!?青春時代に勉強ばかりしていた資産家たちは「失った思春期のウブな恋愛」が見たい!?【作者に聞く】
生死を賭けた状況とは無縁のはずの人々が突如集められ、自らの命を張ってゲームを強制させられるシチュエーションで描かれるジャンル「デスゲーム」。主催者が、極限状況での人間の醜さを楽しみたいというのもお決まりだが、もし見たいものが「純粋なイチャラブ」だったら――!?赤信号わたる(@GoAkashin)さんは、「ヤンキー悪役令嬢 転生天下唯我独尊」(ヴァルキリーコミックス)や、SNS上で発表した作品が書籍化された「全てを筋肉で解決する童話」(双葉社)などで人気を博す漫画家。SNS上で精力的に個人制作作品も発表しており、「デスピュア 〜デスゲームかと思ったらピュアだったよの略〜」シリーズがスタートし、X(旧：Twitter)上で5万件を超える「いいね」を集めるなど反響を呼んでいる。
本作「デスピュア 〜デスゲームかと思ったらピュアだったよの略〜」は、仮面の主催者たちが若人のウブな恋愛を見たいがために男女4人ずつを謎の施設に幽閉、しかも参加者に選ばれた全員が、ほかの参加者の誰かに恋をしているという…。1つ目の試練は氷鬼⁉冗談みたいな状況でなし崩し的に、デスゲームの皮を被ったレクリエーションに巻き込まれていくギャグストーリー！
本作を描いたきっかけは「長編用のアイデアを形にしたいと思ったときに、自分が得意なギャグと、ラブコメというジャンルを上手く掛け合わせることができないかとアレコレ考えていたら、なぜかデスゲーム要素が加わりました」と作者の赤信号わたるさん。また「最初はラブコメ色強めに考えていたはずなのですが、いざ描いてみるとこれもまた不思議なことにデスゲームの主催者側がいい意味で？イキイキしはじめてしまいました。漫画の内容を考える自分と主催者のわくわく感がリンクして、無意識に感情移入してしまったのかもしれません」と構想が発展していったようだ。
読者からは「こういうの待ってました」「安心して見れるなこのデスゲーム」など第1話からさまざまなコメントが寄せられていて、「読者の皆さんに楽しんでもらえて、まずはホッとしています。よく言われることなのですが、予想は裏切り、期待は裏切らない。そんな風に作っていけたらいいなと思っております」とのことだ。
傍から見ていると微笑ましい青春！ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：赤信号わたる(@GoAkashin)
