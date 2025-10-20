¡Ö¤Û¤Ü´ñÀ×¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤À¡×ÅÚÃÅ¾ì¤ÎPK¤âÁË»ß¡ªÄ¶¿ÍÅª¤Ê¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍGK¤Î°Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¾Î»¿¤ÎÍò¡ª¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯POTM¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Ä¶¿ÍÅª¤Ê¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂçÀä»¿¤À¡£
¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÎëÌÚºÌ±ð¤Ï10·î19Æü¡¢¥»¥ê¥¨AÂè£·Àá¥¸¥§¥Î¥¢Àï¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë£±¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹Âç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤é·èÄêµ¡¤òÁË¤ß¡¢²Ì´º¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹ÀÑ¶ËÀ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¡£¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°È¾½ªÈ×¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¡¢¿ôÅª¤ËÉÔÍø¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸åÈ¾¡¢°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤Ç¥¸¥§¥Î¥¢¤Î¹¶·â¤ò¤·¤Î¤°Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë»Ë¾å½é¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀµ¼é¸î¿À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï²¿ÅÙ¤â¥¸¥§¥Î¥¢¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¿©¤¤»ß¤á¡¢ÆÃ¤Ë½ªÈ×¤Ë¤Ï°µ´¬¤Î¥»¡¼¥Ö¤òÈäÏª¡£82Ê¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥¸¥§¥Õ¡¦¥¨¥«¥È¡¼¥ë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò¶Ã°ÛÅª¤ÊÈ¿±þ¤ÇËÉ¤°¤È¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¡¦¥³¥ë¥Í¤ÎPK¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£ÇÔ¿§Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¡¼¥°¤ÏÎëÌÚ¤ò¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª½Ð¡£³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¼ê»æ¡ØGazzetta dello Sport¡Ù¤Ï¡¢7.5ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾¤Ë¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤â£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥ë¥¹¥é¥ó¡¦¥Þ¥ê¥Î¥Õ¥¹¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°Ì´¡¢¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥³¥í¥ó¥Ü¤â»ß¤á¡¢¥¨¥«¥È¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï´ñÀ×¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËPK¥»¡¼¥Ö¡£¥¸¥§¥Î¥¢ÂÐ¥Ñ¥ë¥Þ¤Î°ìÀï¤Î¾¡¼Ô¤ÏÈà¤À¡×
¡ØTUTTOmercatoWEB¡Ù¤Ï£¸ÅÀ¤È¤¤¤¦¹â¤¤ºÎÅÀ¡£¡Ö¥¹¥º¥¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡×¤È·ã¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥ë¥Þ¤¬£±¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÈà¤Î¤ª¤«¤²¤À¡£Á°È¾ÅÓÃæ¤Î¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Î»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¡¼¥Ö¤Ï·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤â±þ¤¸¡¢»Ä¤ê10Ê¬¤Ç¥¨¥«¥È¡¼¥ë¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¥³¥ë¥Í¤ÎPK¤òÁË»ß¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Øcalciomercato.com¡Ù¤Ï£·ÅÀºÎÅÀ¤Ç¡¢¡Ö°Â¿´´¶¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¡¢¥¸¥§¥Î¥¢¤Î°ìÉô¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤Ï°¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢PK¥»¡¼¥Ö¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤¤¤¦¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØEUROSPORT¡Ù¤Ï£¶ÅÀ¤È¤¤¤¦µÚÂèÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÁª¤Ö¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎÆüËÜ¿Í¼é¸î¿À¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ñ¥ë¥ÞÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØParmaLive¡Ù¤Ï£¸ÅÀ¤Î¹âÉ¾²Á¡£¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¤Ë£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£¥¨¥«¥È¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¡¼¥Ö¤Ï½ã¿è¤ËÄ¾´¶Åª¤Ç¡¢PK¥»¡¼¥Ö¤Ï¤Û¤Ü´ñÀ×¡£¤¿¤¯¤µ¤óÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Î¹õÀ±²óÈò¤ÏÈà¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØParmaToday¡Ù¤â7.5ÅÀ¤ò¤Ä¤±¡¢¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£¥¨¥«¥È¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¡¼¥Ö¤È¥³¥ë¥Í¤ÎPK¥¹¥È¥Ã¥×¡£Èà¤¬¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È»¿¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Î¥ì¥Ã¥Á¥§Àï¤Ç¤Ï¼ºÅÀ¤ò¾·¤¯¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚ¡£¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¸«»ö¤ËÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼¡Àá¤Ï¥³¥â¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£¥»¥¹¥¯¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¬¥¹Î¨¤¤¤ë¹¥Ä´¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë¡¢ºÆ¤Óµ±¤±¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
