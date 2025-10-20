Image:ankerjapan.com

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2025年10月20日は、合計14ポートを備えMacBook Proや高性能ノートPCでもフルスピードで充電できる、Anker（アンカー）の「Prime ドッキングステーション（14-in-1, Triple Display, DisplayLink）」がお得に登場しています。

これ1台でPCがフル装備になる、Ankerの14-in-1ドッキングステーションがクーポン利用で20％オフ！

10月16日に発売したばかりのAnker（アンカー）の「Prime ドッキングステーション（14-in-1, Triple Display, DisplayLink）」が、クーポン利用で20％オフ。最大140W出力と3画面同時出力に対応した、まさに“全部入り”のドッキングステーションをお得に購入できるチャンスです。

Ankerの新モデル「Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink)」は、その名の通り合計14ポートを備えたハイスペックモデルです。

USB-CポートやUSB-A、HDMI、DisplayPort、Ethernetなど、周辺機器をまとめて接続可能。 特に注目は、140W PD出力対応のUSB-Cポート。MacBook Proや高性能ノートPCでもフルスピードで充電でき、ケーブル1本でデータ転送・映像出力・電源供給が完結します。

まさに「デスクの心臓部」と呼ぶにふさわしい存在です。

3画面同時出力＆8K対応。デスクがマルチタスク空間に

DisplayLink技術を採用し、最大3画面同時出力に対応。HDMI×2、DisplayPort×1の組み合わせで、メインモニターに加えて2台のサブディスプレイを使ったトリプルディスプレイ環境を構築できます。

映像出力では、「DL7400ディスプレイチップ」をAnkerで初搭載し、より安定した8K出力を実現。デザイン・映像編集・株取引などマルチウィンドウ作業に最適です。

本体前面にはディスプレイを備え、USB-Cポートの充電状況や画面出力状況をリアルタイムで表示できるのも嬉しいポイント。常時温度管理システムActiveShield 3.0と冷却ファンで本体温度を管理するため、複数ポートの同時使用や長時間の使用でも安全なのも◎です。

これ1台でデスク周りをスマートにしてくれる「Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) 」。モバイルワーカーやリモート環境を“フル装備の作業空間”に変えてくれる、まさにAnkerの本気を感じる1台です。

【期間限定クーポン実施中】Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) 最大8K 3画面同時出力 USB PD 最大140W出力対応USB-Cアップストリームポート 10Gbps高速データ転送 GaN搭載 ACアダプタ内蔵 冷却システム ディスプレイ搭載 39,990円 （クーポン利用で20%オフ：10月22日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

