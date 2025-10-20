アンタッチャブル柴田、離婚後も続く“長男”との交流「毎月1日に…」 今月には新たな子どもの誕生を生報告
お笑いコンビ・アンタッチャブルの柴田英嗣（50）が19日放送のテレビ東京バラエティー『家、ついて行ってイイですか？』（毎週日曜 後8：50）に出演。離婚後の長男との交流について語った。
【写真】「らぶらぶかよ〜」妻と“寿司デート”を楽しむ柴田英嗣
柴田は2005年に結婚。同年に長男、08年に長女が誕生したが、15年に離婚。その後、22年に再婚を発表し、今月には新たな子どもの誕生を生放送で報告していた。
MCのおぎやはぎ・矢作兼は「「最近、お子さんにされてうれしかったことありますか？」と質問すると、柴田は「俺はもう離婚しちゃって…」とした上で、現在大学生という長男との交流について言及した。
柴田によると、長男は大学サッカーのゴールキーパーをしているといい、「からだをもっと大きくしたいと。だからさ、毎月1日に『今月もお小遣いいいかな？』ってLINEで。それだけでもすごいうれしいのよ。頼りにされていることが」と率直な心境を語った。また「離婚しちゃったから会ってもないし、なかなかベタベタもできない」と離れて暮らす子どもへの変わらない気持ちを語った。
