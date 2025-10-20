元ロンブー田村亮、“ハイペース旧車買い替え”の理由にサバンナ高橋納得「ブレーキ取ったんですね（笑）」 一番最近は300万円トヨタ“名車”
6月にお笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号を解散した田村亮（53）が、18日放送のTOKYO MX『サバンナ高橋の、サウナの神さま』（隔週土曜 後6：00）に出演。最近した大きな買い物について語った。
【写真】田村亮、ニヤニヤが止まらない納車から何が？…『MR2』内外装全部見せ
「最近買った高いもの」について「車」と答えた亮。「高校出てからの1年間って、サラリーマンやってたの」と振り返り、「自分の周りの友達とかが乗ってる車って、それは乗らせてもらったりするけど、仲間同士やから。それ以外の車って、知らないまま俺は東京来て芸人やってるから。もうこのまま行ったら乗れなくなるから、全部乗ろうって。めちゃめちゃはやいテンポで買い換えてる」と、自身の考えを明かした。
高橋から「一番最近買ったのは？」と聞かれると、亮は「（トヨタ）初代『MR2』」といい、購入価格は「300万円くらい」と明かした。続けて「だけど、どんどんどんどん今、（価格が）上がってきて。（中古車市場に）ないから。きれいなやつほど（価格が）上がってきてるから。まさに俺と一緒で、子どもが手を離れて、自分の昔好きな車を乗りたくて集めてたら、どんどん値が上がっていって…」といまの試乗について熱く語った。
高橋が「亮さんって、ハマったらめちゃくちゃやる人なんですね？」と感心すると、亮は「やりたいことを止めることがあんまり…いろいろあったやん、俺。後悔しないようにやらないとって思うようになって、いろんなことが解放された（笑）」と笑いながら熱弁。高橋が「いろいろいあって、人生を見たときにブレーキ取ったんですね（笑）」とまとめると、亮も笑いながらうなずいていた。
なお、亮は今年5月に自身のYouTubeで『車購入旅』の再開を宣言し、再び中古車販売店を巡り始めた。そして、10月に公開された動画で、トヨタ『MR2』の次の愛車となる、1989年式いすゞ『ジェミニ ハンドリング バイ ロータス』の購入を公開している。
