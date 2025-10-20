『ばけばけ』東京を訪れたトキは… 第17回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第17回（21日）の場面カットが公開されている。
【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
前回は、傳（堤真一）の死から数日、機織り工場は閉鎖が決まり、トキ（高石あかり）は仕事を失ってしまう。借金取り・森山（岩谷健司）は容赦なく松野家に返済を要求し、トキに遊女となるよう提案する。それでも、なんとかなるとお気楽な松野家の面々の中、銀二郎（寛一郎）は一人、危機感を覚える。銀二郎はトキを守るため、仕事を増やそうと森山に仕事を紹介してもらうが、朝から朝まで働くことになった銀二郎の負担は相当なものだった。
今回は、出奔した銀二郎（寛一郎）を探し、東京を訪れたトキ（高石あかり）。銀二郎が住む下宿でトキは、松江随一の秀才・錦織友一（吉沢亮）と出会う。さらに銀二郎と一緒に住んでいるという松江出身の帝大生・根岸（北野秀気）と若宮（田中亨）も合流し、トキは錦織たちと銀二郎の帰りを待つ。一方、松江では司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）がトキがこのまま帰ってこないのではと不安を感じていた。
