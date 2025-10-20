JO1⾖原⼀成＆STARGLOW『JUNON』12月号カバーに登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『JUNON』12月号が10月22日に発売。表紙は2パターンで刊行され、通常版の裏表紙には豆原一成（JO1）、臨増版の表紙＆裏表紙にはSTARGLOWが登場する。

■JO1豆原一成が感じる“幸せ”とは？

10月24日公開の映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』で市毛良枝とW主演する豆原一成（JO1）が、3年ぶりに『JUNON』に登場。

とどまるところを知らない活躍っぷりだが、どんなに忙しくても明るく丁寧で、誰からも愛される人柄は、今も昔も変わらず。“応援してることが誇らしい推し”としてみんなを幸せにする豆原に、豆原自身の幸せについて聞いた。

■JO1豆原一成 インタビュー ※抜粋

■個性が光る5人組、STARGLOWが『JUNON』に初登場

BMSGから誕生した3組目のボーイズグループ、STARGLOWが『JUNON』に初登場にして、臨増版の表紙＆裏表紙に登場。プレデビューとは思えないほど洗練されたパフォーマンスを見せる一方で、愛らしい無邪気な一面も見せる彼ら。個性が光る、エネルギッシュな5人の魅力に迫った。

特別綴じ込み付録として、サイン入りA3サイズ両面ポスターも！

■STARGLOW インタビュー ※抜粋

■香取慎吾、驚愕の“記憶力”エピソードをコメント

今までいろんな話を聞いてきたものの、掘っても掘っても謎が尽きない香取慎吾。そこで今回はパーツごとに気になる生態を事情聴取。

インタビューを進めていくうちに明らかとなったあらたな発見も含めて、香取慎吾の今をギュッと凝縮。誌面には原寸大手形の掲載も。

■香取慎吾 インタビュー ※抜粋

■M!LK、パリでの撮影秘話を語る

写真集『M!LK 10th ANNIVERSARY PHOTOBOOK～パリじゃん～』が好評発売中のM!LK。思い出深いパリでの撮影秘話を振り返ってもらった。

■M!LK インタビュー ※抜粋

■FANTASTICS 中島颯太、実家の味・オクラの豚巻きを作る

中島颯太（FANTASTICS）が、実家の味・オクラの豚巻きを披露。本企画の撮影のために家でこっそり練習もしていたらしく、おかげで本番は大成功となった。ネバッとしたオクラとジューシーな豚バラが相性抜群。

■FANTASTICS 中島颯太 インタビュー ※抜粋

■HANA・CHIKA＆YURI＆MOMOKA、グループの歴史を振り返る

オーディション時から世間の注目を集め、眩しいスピードで世界を席巻している7人組ガールズグループHANA。その中からCHIKA、YURI、MOMOKAの3人が集まり、自分たちのことやグループの歴史を振り返った。

■HANA インタビュー ※抜粋

■書籍情報

2025.10.22 ON SALE

『JUNON』2025年12月号

■関連リンク

『JUNON』公式サイト

https://www.shufu.co.jp/tax_magazine_kind/junon/