JO1豆原一成、沖縄ひとり旅でサーターアンダーギーに大ハマり「もう、幸せ」
グローバルボーイズグループ・JO1の豆原一成が、22日発売の雑誌『JUNON』12月号通常版（主婦と生活社）の裏表紙を飾る。
【別カット】ハンバーガーを前にクシャッと笑顔！キュートな豆原一成
24日公開の映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』で市毛良枝とW主演を務める豆原は、同誌3年ぶり登場となる。止まるところを知らない活躍のなか、どんなに忙しくても明るくていねいで、誰からも愛される人柄は今も昔も変わらない。みんなを幸せにする豆原自身の幸せについて語る。
最近、幸せだったことを問われた豆原は「少し前にまとまった休暇をいただいたので、ひとりで沖縄に行ってきました。ずっとひとり旅がしてみたかったのと、沖縄のビーチで過ごしてみたい願望があったので、1週間ほどぷらっと行ってきて、リフレッシュできて最高＆幸せでした〜！」と回想。「その期間だけは“豆原一成”を一度忘れる気持ちで（笑）、日焼け止めも塗らず、美容のことも気にせず過ごしましたね。結果、ちょっとだけタンクトップ焼けをしてしまいました（笑）」と振り返った。
続けて「沖縄ではごはんも思いっきり楽しみました。揚げ物や甘いものが好きなんですけど、いつもは体づくりのこともあるのであまり食べないようにしているんです。でも、このときだけは何も気にせず開放しました」と明かし、「なかでもハマったのが、サーターアンダーギーです！マジでおいしいですよね。『こんなにうまい食べ物があるのか』と、行く先々でいろいろなサーターアンダーギーを食べて…もう、幸せでした」と、かみしめていた。
同号の臨増版表紙＆裏表紙はSTARGROWが飾る。豆原、STARGROWのほか、香取慎吾、宮野真守、塩野瑛久、安井謙太郎×長妻怜央（7ORDER）、月城かなと、M!LK、CHIKA×MOMOKA×YURI（HANA）が登場する。
