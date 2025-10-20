　20日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5774枚だった。うちプットの出来高が8741枚と、コールの7033枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の913枚（164円安86円）。コールの出来高トップは5万2000円の933枚（215円高380円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 126　　　+2　　　 3　　62000　
　　31　　　+2　　　 4　　61000　
　 245　　　+4　　　 6　　60000　 11010 　　　　　　　 1　
　 202　　　+5　　　 9　　59000　
　 181　　　+9　　　15　　58000　
　 243　　 +13　　　24　　57000　
　 413　　 +24　　　41　　56000　
　 537　　 +41　　　71　　55000　
　　96　　 +54　　　95　　54500　
　 445　　 +72　　 125　　54000　
　 182　　 +95　　 165　　53500　
　 817　　+129　　 220　　53000　
　 183　　+170　　 290　　52500　
　 933　　+215　　 380　　52000　
　 253　　+265　　 485　　51500　
　 534　　+335　　 625　　51000　
　　16　　+230　　 645　　50625　
　 401　　+420　　 800　　50500　
　　 6　　+185　　 660　　50375　
　　74　　+315　　 770　　50250　
　　 2　　　　　　 685　　50125　
　 578　　+500　　1005　　50000　
　　14　　+335　　 925　　49750　
　 125　　+580　　1225　　49500　
　　37　　+490　　1215　　49250　
　　 1　　　　　　1025　　49125　
　 168　　+555　　1370　　49000　　1365 　　-745　　 108　
　　　　　　　　　　　　　48875　　1305 　　　　　　　 1　
　　14　　+475　　1480　　48750　　1235 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　48625　　1175 　　-640　　　 7　
　 103　　+755　　1795　　48500　　1025 　　-965　　　96　
　　 2　　+725　　1895　　48375　　1060 　　-620　　　 7　
　　 4　　+160　　1395　　48250　　 950 　　-920　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　48125　　 925 　　-365　　　 8　
　　27　　+820　　2120　　48000　　 870 　　-855　　 146　
　　20　　+630　　2125　　47750　　 870 　　-760　　　25　
　　 1　　　　　　1765　　47625　
　　 5　　+805　　2350　　47500　　 735 　　-785　　 340　
　　　　　　　　　　　　　47375　　 745 　　-465　　　 5　
　　 1　　+510　　2435　　47250　　 680 　　-620　　　20　
　　　　　　　　　　　　　47125　　 690 　　-655　　　15　
　　 8　　+395　　2500　　47000　　 620 　　-710　　 249　
　　　　　　　　　　　　　46875　　 620 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 570 　　-430　　　59　
　　 1　　+365　　2655　　46500　　 530 　　-620　　　69　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 490 　　-530　　　35　
　　 3　　　　　　3500　　46000　　 450 　　-555　　 855　
　　 1　　　　　　2650　　45875　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 415 　　-340　　　79　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 385 　　-505　　　97　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 370 　　-465　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　45125　　 350 　　-415　　　17　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 325 　　-480　　 525　