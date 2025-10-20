日経225オプション11月限（20日日中） 5万2000円コールが出来高最多933枚
20日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5774枚だった。うちプットの出来高が8741枚と、コールの7033枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の913枚（164円安86円）。コールの出来高トップは5万2000円の933枚（215円高380円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
126 +2 3 62000
31 +2 4 61000
245 +4 6 60000 11010 1
202 +5 9 59000
181 +9 15 58000
243 +13 24 57000
413 +24 41 56000
537 +41 71 55000
96 +54 95 54500
445 +72 125 54000
182 +95 165 53500
817 +129 220 53000
183 +170 290 52500
933 +215 380 52000
253 +265 485 51500
534 +335 625 51000
16 +230 645 50625
401 +420 800 50500
6 +185 660 50375
74 +315 770 50250
2 685 50125
578 +500 1005 50000
14 +335 925 49750
125 +580 1225 49500
37 +490 1215 49250
1 1025 49125
168 +555 1370 49000 1365 -745 108
48875 1305 1
14 +475 1480 48750 1235 25
48625 1175 -640 7
103 +755 1795 48500 1025 -965 96
2 +725 1895 48375 1060 -620 7
4 +160 1395 48250 950 -920 9
48125 925 -365 8
27 +820 2120 48000 870 -855 146
20 +630 2125 47750 870 -760 25
1 1765 47625
5 +805 2350 47500 735 -785 340
47375 745 -465 5
1 +510 2435 47250 680 -620 20
47125 690 -655 15
8 +395 2500 47000 620 -710 249
46875 620 1
46750 570 -430 59
1 +365 2655 46500 530 -620 69
46250 490 -530 35
3 3500 46000 450 -555 855
1 2650 45875
45750 415 -340 79
45500 385 -505 97
45250 370 -465 8
45125 350 -415 17
45000 325 -480 525
