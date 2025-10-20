　20日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2645枚だった。うちプットの出来高が1697枚と、コールの948枚を上回った。プットの出来高トップは3万1500円の199枚（48円安62円）。コールの出来高トップは5万5000円の272枚（115円高225円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　36　　　+6　　　11　　62500　
　　35　　 +12　　　29　　60000　 11465 　　　　　　　 1　
　　65　　　+7　　　40　　59000　
　　16　　 +24　　　60　　58000　
　　39　　 +38　　　97　　57000　
　　14　　 +57　　 130　　56000　
　 272　　+115　　 225　　55000　
　　11　　 +85　　 245　　54500　
　　44　　+175　　 350　　54000　
　　27　　+180　　 410　　53500　
　　21　　+180　　 455　　53000　
　　 1　　　　　　 500　　52500　
　 253　　+320　　 735　　52000　
　　 5　　+195　　 885　　51500　
　　49　　+330　　1005　　51000　　2950 　　　　　　　 1　
　　 5　　　　　　1210　　50375　
　　 6　　+380　　1300　　50000　
　　 6　　　　　　1405　　49875　
　　11　　+235　　1560　　49500　
　　30　　+545　　1840　　49000　　1685 　　　　　　　 8　
　　 2　　+370　　2040　　48500　　1655 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47000　　1100 　　-635　　　12　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 840 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 800 　　-615　　　39　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 710 　　-445　　　20　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 640 　　-525　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 615 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 510 　　-400　　　89　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 395 　　-365　　　60　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 355 　　-315　　　20　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 320 　　-310　　　63　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 300 　　-185　　　13　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 275 　　-245　　　17　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 220 　　-220　　　68　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 195 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 175 　　-190　　　46　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 175 　　 -35　　　26　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 150 　　-145　　　76　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 130 　　-125　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　36750　　 125 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 110 　　-110　　 112　
　　　　　　　　　　　　　35250　　　98 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　94 　　 -91　　　58　
　　　　　　　　　　　　　34250　　　92 　　 -83　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　89 　　 -61　　　46　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　75 　　 -60　　　20　
　　　　　　　　　　　　　32500　　　71 　　 -54　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　32250　　　66 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　65 　　 -65　　　11　