日経225オプション12月限（20日日中） 5万5000円コールが出来高最多272枚
20日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2645枚だった。うちプットの出来高が1697枚と、コールの948枚を上回った。プットの出来高トップは3万1500円の199枚（48円安62円）。コールの出来高トップは5万5000円の272枚（115円高225円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
36 +6 11 62500
35 +12 29 60000 11465 1
65 +7 40 59000
16 +24 60 58000
39 +38 97 57000
14 +57 130 56000
272 +115 225 55000
11 +85 245 54500
44 +175 350 54000
27 +180 410 53500
21 +180 455 53000
1 500 52500
253 +320 735 52000
5 +195 885 51500
49 +330 1005 51000 2950 1
5 1210 50375
6 +380 1300 50000
6 1405 49875
11 +235 1560 49500
30 +545 1840 49000 1685 8
2 +370 2040 48500 1655 2
47000 1100 -635 12
46250 840 13
46000 800 -615 39
45500 710 -445 20
45000 640 -525 5
44500 615 6
44000 510 -400 89
43000 395 -365 60
42375 355 -315 20
42000 320 -310 63
41500 300 -185 13
41000 275 -245 17
40000 220 -220 68
39250 195 6
39000 175 -190 46
38750 175 -35 26
38000 150 -145 76
37000 130 -125 7
36750 125 8
36000 110 -110 112
35250 98 4
35000 94 -91 58
34250 92 -83 2
34000 89 -61 46
33000 75 -60 20
32500 71 -54 9
32250 66 2
32000 65 -65 11
