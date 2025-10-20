プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は18日と19日、アウェーで「サンロッカーズ渋谷」に連勝し、6連勝と好調をキープです。

過去天皇杯2回の優勝を誇る、強豪「サンロッカーズ渋谷」。

18日の「GAME1」ヴェルカは、第1クオーター序盤からブラントリーのスリーポイントや、熊谷とミッチェルのアリウープなどで15点を連取。

第2クオーター、SR渋谷の日本代表 ホーキンソンにゴール下から得点を決められますが、ブラントリーのスリーポイントで突き放し、18点リードで折り返します。

最終第4クオーターには、ミッチェルが激しいプレッシャーをかけてSR渋谷からボール奪うと、馬場がレイアップを決めるなど、流れを渡さなかったヴェルカ。

85ー76で勝利し、5連勝としました。

19日の「GAME2」は、序盤一進一退の攻防に。

SR渋谷は、ホーキンソンがゴール下やスリーポイントなど、多彩な攻撃を魅せると、ヴェルカはイ・ヒョンジュン、ジョンソン、馬場などが6本のスリーポイントを決め、7点リードで第2クオーターに入ります。

しかし SR渋谷の元日本代表で、雲仙市出身の田中大貴にレイアップを決められて追い上げられると、ホーキンソンのシュートで同点に追いつかれてしまいます。

ここでチームに流れを持ってきたのは、新加入選手たち。

イ・ヒョンジュンが “カッティング” と呼ばれる相手の背後に抜け出すプレーから得点を挙げると、第3クオーターにはジョンソンが、馬場とのコンビネーションから得点を決めます。

最終第4クオーターには、森田からミッチェル。

豪快なワンハンドダンクを叩き込むなど、突き放したヴェルカ。

92-69でSR渋谷を下し、B1昇格後のクラブ記録に並ぶ6連勝。

西地区首位をキープしています。

次節は25日、26日、アウェーで「富山グラウジーズ」と対戦します。