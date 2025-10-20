STARGROWは“かっこよさがトガッている” オーディションを回想「やるときはやる、遊ぶときは遊ぶ」
5人組グループ「STARGLOW」（スターグロウ）が、22日発売の雑誌『JUNON』12月号臨増版（主婦と生活社）の表紙＆裏表紙を飾る。
【個別カット】透明感がすごい！ホワイト衣装で輝くSTARGLOW
プレデビューとは思えないほど洗練されたパフォーマンスを見せる一方、愛らしい無邪気な一面も見せるSTARGROWは、同誌初登場。個性が光る、エネルギッシュな5人の魅力に迫る。
STARGLOWについて、RUIは「音楽好きの塊で、星のようにそれぞれの個性が輝いています」、KANONは「“それぞれが好きな音楽を突き詰めて、そのかっこよさがひとりひとりトガッている”という意味で、音楽好きなグループです」と紹介した。
オーディション『THE LAST PIECE』を振り返る質問も。GOICHIは「合宿所の近くに海があって。オーディション中なのに申し訳ないんですが（笑）、何回も遊びに行きました。そこでけっこう、かましたよね」と告白。RUI「うん、あの海はいちばん印象に残っている感じがある」とうなずいた。湖でも楽しんでいたそうでRUIは「湖には白鳥が来たよね」、KANONは「まぁ、僕らが来たと言うのかもだけど」となつかしんだ。
TAIKIは「『やるときはやる、遊ぶときは遊ぶ』と、しっかり切り替えていました。夜にお菓子パーティーしたり、バーベキューしたり、スタッフさんたちとバドミントンやキャッチボールしたり」と回想。TAIKIが「スタッフさんとの距離も近くて、すごく楽しかった」と話すと、ADAMも「TAIKIの言うとおり、スタッフさんたちとの関係がすごく深まっていて。メンバーだけじゃなく、全員で『THE LAST PIECE』を作ってる感覚がしました」と振り返った。
同号の通常版裏表紙は豆原一成（JO1）が飾る。STARGROW、豆原のほか、香取慎吾、宮野真守、塩野瑛久、安井謙太郎×長妻怜央（7ORDER）、月城かなと、M!LK、CHIKA×MOMOKA×YURI（HANA）が登場する。
