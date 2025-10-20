M!LK、結成10周年記念の写真集撮影を回顧 佐野勇斗「太智もこんな顔ができるようになったんだ」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（佐野勇斗、塩崎太智※崎＝たつさき、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が、22日発売の雑誌『JUNON』12月号（主婦と生活社）に登場。結成10周年を記念した写真集『M!LK 10th ANNIVERSARY PHOTOBOOK〜パリじゃん〜』のパリでの撮影を振り返った。
【写真】パリで撮影！おしゃれすぎるM!LK
佐野が「この1ページ目のエスプレッソの写真、いいよね。実は、最後のページに仕掛けがあるんだよね？」と切り出すと、塩崎が「今、最後のページを見ようとしたみ！るきーず（※ファンの総称）のみんな！今、めくっちゃダメ（笑）」とファンに向けて呼びかけた。
曽野が「順番に僕たちと見ていこう。カッコいいね、はやちゃん！これは何をくわえてるの？（P2）」と問いかけると、佐野が「パン。これどこだっけ？」と回答。吉田が「パンテオンの近くじゃない？」と答えると、山中が「ソロカットはみんなバラバラの場所で撮ったんだよね」と撮影背景を補足した。
また、塩崎が「いやー、佐野さんのオールバックがカッコいいね！男らしい。日本じゃ出せない雰囲気」と絶賛すると、山中も「鋭い目つきが、男らしくてイイじゃん（P6）」と話す。塩崎は「たまたま停めてあった緑の自転車もカッコいい（P7）」と周囲の景色にも注目した。
ページを進めながら佐野が「この太智、憂いのある顔がいいよ。太智もこんな顔ができるようになったんだな（P8）」としみじみ。吉田は「いきなり愉快なショットが出てきました（笑）（P10）」と笑い、塩崎が「フランスが楽しすぎて、踊ってるところ（笑）」と明かすと、山中が「だいちゃんの喜びが伝わってくるようだよ」と返し、曽野が「喜びの舞だね（笑）」と締めた。
同号の通常版裏表紙は豆原一成（JO1）、臨増版表紙＆裏表紙はSTARGROWが飾る。豆原、STARGROW、M!LKのほか、香取慎吾、宮野真守、塩野瑛久、安井謙太郎×長妻怜央（7ORDER）、月城かなと、CHIKA×YURI×MOMOKA（HANA）が登場する。
