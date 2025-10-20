HANA¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÆü¡¹²óÁÛ¡Ö»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡¡È¤¯¤é¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡É¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡ÌÀ¤«¤¹
¡¡7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤ÎCHIKA¡¢YURI¡¢MOMOKA¤¬¡¢22ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ØJUNON¡Ù12·î¹æ¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡ÚÎ×ÁýÈÇÉ½»æ¡ÛÆ©ÌÀ´¶È´·²¡ªJUNON½éÅÐ¾ì¤ÎSTARGLOW
¡¡YURI¤¬¡ÖHANA¤Ï¤É¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢À¼¤Ç¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤¬ÆÃÄ§¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢CHIKA¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¤ß¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬°ã¤¦¤â¤ó¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡Ö»ä¤Ï¡ÈËÜµ¤¡É¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¡£MOMOKA¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡È¤ä¤µ¤·¤µ¡É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡£¿Í´Ö¤È¤·¤Æº¬ËÜÅª¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ¡¢°¦¤¬¤¢¤ë¡£ÀÜ¤·Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Æü¾ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤â¡¢µ¤¤Å¤«¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁ´Éô¤¬¤ä¤µ¤·¤¤¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢CHIKA¤Ï¡Ö»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡Ä¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤Ã¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£MOMOKA¤¬¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Ëè²ó¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤¯¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆÍÇË¸ý¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¤¬¤¯Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢YURI¤â¡Ö¤¯¤é¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤è¡¢¤½¤ì¤òÁ´Éô¼õ¤±»ß¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¹ðÇò¡£CHIKA¤Ï¡Ö²¿»ö¤â¡¢¤°¤ï¡Á¡ª¤Ã¤Æ¡£Æ¨¤²¤º¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤¬HANA¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢YURI¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ²ò·è¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç²ò·è¤¹¤ë¿Í¤â¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£CHIKA¤Ï¡Ö»ä¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼«¸Ê²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È¼¡¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤Ë¡ØÂç¾æÉ×¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Îº¬µò¤Ï¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¡¢YURI¤â¡Ö¤½¤¦¡ª¼«Ê¬¤Çº¬µò¤òÃµ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È°Õ¸«¤¬°ìÃ×¡£°ìÊý¡¢MOMOKA¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢°Õ³°¤È¿²¤¿¤éËº¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤À¤½¤¦¡£CHIKA¤ÏMOMOKA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤à¤·¤í¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢MOMOKA¤Ï¡Ö°Õ³°¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤«¤â¤Í¡£¤À¤«¤é¤Õ¤¿¤ê¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢»ä¤â¼«¸Ê²ò·è·¿¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¹æ¤ÎÄÌ¾ïÈÇÎ¢É½»æ¤ÏÆ¦¸¶°ìÀ®¡ÊJO1¡Ë¡¢Î×ÁýÈÇÉ½»æ¡õÎ¢É½»æ¤ÏSTARGROW¤¬¾þ¤ë¡£Æ¦¸¶¡¢STARGROW¡¢HANA¤Î¤Û¤«¡¢¹á¼è¿µ¸ã¡¢µÜÌî¿¿¼é¡¢±öÌî±Íµ×¡¢°Â°æ¸¬ÂÀÏº¡ßÄ¹ºÊÎç±û¡Ê7ORDER¡Ë¡¢·î¾ë¤«¤Ê¤È¡¢M!LK¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÎ×ÁýÈÇÉ½»æ¡ÛÆ©ÌÀ´¶È´·²¡ªJUNON½éÅÐ¾ì¤ÎSTARGLOW
¡¡YURI¤¬¡ÖHANA¤Ï¤É¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢À¼¤Ç¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤¬ÆÃÄ§¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢CHIKA¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¤ß¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬°ã¤¦¤â¤ó¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡Ö»ä¤Ï¡ÈËÜµ¤¡É¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¡£MOMOKA¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡È¤ä¤µ¤·¤µ¡É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡£¿Í´Ö¤È¤·¤Æº¬ËÜÅª¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ¡¢°¦¤¬¤¢¤ë¡£ÀÜ¤·Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Æü¾ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤â¡¢µ¤¤Å¤«¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁ´Éô¤¬¤ä¤µ¤·¤¤¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢YURI¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ²ò·è¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç²ò·è¤¹¤ë¿Í¤â¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£CHIKA¤Ï¡Ö»ä¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼«¸Ê²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È¼¡¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤Ë¡ØÂç¾æÉ×¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Îº¬µò¤Ï¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¡¢YURI¤â¡Ö¤½¤¦¡ª¼«Ê¬¤Çº¬µò¤òÃµ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È°Õ¸«¤¬°ìÃ×¡£°ìÊý¡¢MOMOKA¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢°Õ³°¤È¿²¤¿¤éËº¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤À¤½¤¦¡£CHIKA¤ÏMOMOKA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤à¤·¤í¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢MOMOKA¤Ï¡Ö°Õ³°¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤«¤â¤Í¡£¤À¤«¤é¤Õ¤¿¤ê¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢»ä¤â¼«¸Ê²ò·è·¿¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¹æ¤ÎÄÌ¾ïÈÇÎ¢É½»æ¤ÏÆ¦¸¶°ìÀ®¡ÊJO1¡Ë¡¢Î×ÁýÈÇÉ½»æ¡õÎ¢É½»æ¤ÏSTARGROW¤¬¾þ¤ë¡£Æ¦¸¶¡¢STARGROW¡¢HANA¤Î¤Û¤«¡¢¹á¼è¿µ¸ã¡¢µÜÌî¿¿¼é¡¢±öÌî±Íµ×¡¢°Â°æ¸¬ÂÀÏº¡ßÄ¹ºÊÎç±û¡Ê7ORDER¡Ë¡¢·î¾ë¤«¤Ê¤È¡¢M!LK¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£