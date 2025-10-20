6人組アイドルグループ「Toi Toi Toi」の橋本萌花が、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。グループに込める「人間味」へのこだわりと、6人だからこそ生まれる絆、そして目指す未来を語ってくれた。（「推し面」取材班）

「みんな本当に個性が豊かで。正直、まだ全員出し切れてない部分が多いんですが、それをもっと表現者として引き出していきたい。平均年齢も高めなので、“王道アイドル”というよりは、面白みと人間味のあるアイドルグループを目指したいです」

可愛いだけじゃない。笑顔の裏にある悩みや葛藤も含めて、6人それぞれのリアルな姿を見せていきたい。そんな思いをにじませる。

デビューから5カ月、毎日を共に過ごす中で見えてきた仲間の意外な一面が、グループの絆をより強くしている。

「かおりん（一条カオリ）とは、最初は絶対に仲良くなれないと思ってました。でも今では、休みが合えば2人でご飯に行ってワインを飲む仲。6人だとあまり多くを語らないけど、2人になるとすごくしゃべる。そんな一面があるんだって、びっくりしました」

他にも、さくらももについては「見た目はマスコットキャラみたいだけど、実はすごく気配りができる子」と語る。「1人1人をちゃんと観察してて、『寒くない？』『大丈夫？』ってさりげなく声をかけてくれる。そういうところ、すごく尊敬してます」

仲間を知り、驚き、認め合う。その積み重ねが、自然とグループの強さにつながっていく。

「この1年でもっとお互いを理解して、いじり合っても愛があるって伝わるような関係になれたら。グループ自体が“面白い存在”として見てもらえるようにしたいです。嵐さんやSMAPさんのように、メンバーがそれぞれの良さを引き出し合えるグループになれたら理想ですね」

FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEなど令和のアイドルシーンをリードするアソビシステムに所属するToi Toi Toi。その中で、王道アイドルではなく、“人間らしさ”で勝負するグループはこれからも異彩を放っていく。