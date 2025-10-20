¡Ö²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î°ì³Ñ¤Ë²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥É·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥éCEO¡¦üâ¶¶Í¥ÅÍ¤µ¤ó¤¬Â³¤±¤ëÄ©Àï
¢¡ ¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¡È¥¬¥Á¡¦¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¡É
¡ÖÀµÄ¾À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡¡À¸¿è¤Î¥Ï¥Þ¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤«¤é¡ÈÀÄ¤¤·ì¡É¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿郄¶¶Í¥ÅÍ¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤«¤é25Ç¯¡¢²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é³ô¼°²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¤Ï¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£Âç¹¥¤¤Ê¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤È¿¼¤Þ¤ëå«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï²£ÉÍ¤ò°¦¤¹¤ë¼ÔÆ±»Î¤Î¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê²¿¤«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¾®³Ø2Ç¯¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½é¤á¤Æ²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡Ö¥×¥í¤Îµå¾ì¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¤ó¤À¡£¥×¥í¤ÎÅê¤²¤ëµå¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¿¤Ó¤ë¤ó¤À¡×¤È¿´¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿Í¥ÅÍ¾¯Ç¯¡£
¡ÖÅö»þ¹ÅçÀï¤Ç²Ã²ì¡ÊÈË¡ËÅê¼ê¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡Ê¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ë¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡£ËÍ¤¬¸«¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÉ¬¤º¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÐÀîÍºÍÎ¤µ¤ó¤Î¥µ¡¼¥É¤ÎÆ¬¤ËÎ®¤·¤ÆÂÇ¤Ä¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¡¢±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ë¿¿»÷¤·¤ÆÎ®¤·ÂÇ¤Á¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÁ¯ÌÀ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Íä¤ß¤Ê¤¯¸ý¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤«¤é¤â¡È¥¬¥Á¥Õ¥¡¥ó¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê郄¶¶Í¥ÅÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢²áµî¤Ë3²ó¡¢º£Ç¯¤â½ÕÀè¤Ë¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤â¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤·¤¿º£±Ê¾ºÂÀ¤ä¡¢²£ÉÍ¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿Åû¹á²ÅÃÒ¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ê¤É¥¬¥Á¥Õ¥¡¥ó¤Ê°ìÌÌ¤òÈäÏª¤·´ÑµÒ¤òÓ¹¤é¤»¤¿¤¬¡Ö²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ß¤¿¤¤¤Ë³Ú¤·¤¤¾ì½ê¡¢¤â¤¦Ì´¤Î¶õ´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÎÂçÌò¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ï°ã¤¦ÆÈÆÃ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¤ÈÅÇÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÁª¼ê¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¡¢Î¢¤Ç»°±º´ÆÆÄ¤Ë²ñ¤¨¤Æ¡£¤Þ¤¿Ä¾Á°¤Ë¾åÃãÃ«¡ÊÂç²Ï¡Ë¤µ¤ó¤ä»³粼¹¯¹¸¤µ¤ó¡¢ÀÐÅÄÍµÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎ¸³¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¶ÛÄ¥´¶¡¢¹âÍÈ´¶¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ëÂÎ¸³¤Ë¡¢º£¤Ç¤â¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡°ì¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÏËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÆ´¤ì¤Î»°±º´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤â¡Ö2ÀïÌÜ¤È6ÀïÌÜ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö2ÀïÌÜ¤Ï¤ä¤Ï¤êÎÏ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿É¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ëµ¤¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â6ÀïÌÜ¤ÏÇ®¤ÎÆþ¤êÊý¤È¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï99Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç98Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬¤½¤³¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Í¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤ÎÄ¾Á°¤¬¡¢°ìÈÖ¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò¸½ÃÏ¤ÇÌ£¤ï¤¤¡ÖËÜÅö¤Ëµã¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤âÈè¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤¢¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ³¤¤Î©¤Á¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤Èµ÷Î¥¤Î½Ì¤Þ¤Ã¤¿¸½ºß¤â¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤â¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÀïÀÓ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡ÖA¥¯¥é¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡×¤È¡È°Å¹õ»þÂå¡É¤«¤é¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¤¬¡Ö¿Í´Ö¤ÏÍß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£µîÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¸½¼Â¤Ë²ù¤·¤µ¤âÞú¤Þ¤»¤ë¡£¡Ö¤¿¤ÀÅû¹á¡Ê²ÅÃÒ¡ËÁª¼ê¤¬µÞ¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Þ¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ë»Ñ¡¢¤³¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤¬¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥©¡¼¥ÉÁª¼ê¤ÎÊä¶¯¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤Þ¤Ç»¶¡¹¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ£Ï²¡Ê¿¸ÂÀÏº¡Ë¤µ¤ó¤¬¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ´¶¾ð¤ò½Ð¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤³¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËèÇ¯Ì´¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÎÏÀâ¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¢¡ ²£ÉÍNo.1¥®¥Õ¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ø
¡¡¤½¤ó¤Ê郄¶¶¤µ¤ó¤Ï24Ç¯¤Ë¡Ö²£ÉÍ¤Î¿·ÄêÈÖ¤Î¤ªÅÚ»º¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡Ø²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¾¦ÉÊ¤Î¡Ø±ö¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡Ù¤Ï¡Ö´ä±ö¤ò¾åÌÌ¤Ë¤½¤Ã¤È¤Õ¤ê¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾å¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤«²¼¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤«¤ÇÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈCEO¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯²£ÉÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´ð¤Ë´ë²è¡¦³«È¯¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿²£ÉÍÈ¯¥®¥Õ¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£È¯ÇäÅö½é¤«¤éÇä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢12»þ´Ö¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤ÎºÇÂ¿¸Ä¿ô¤ÇÀ¤³¦µÏ¿¤òÃ£À®¤·¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿™¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤º¤Ã¤È»ëÌî¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï³¹¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²£ÉÍ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡£»äÃ£¤âÆ±¤¸²£ÉÍ¤òµòÅÀ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢¿·À¤Âå¤Î¿·ÄêÈÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤Á¤ã¤ó¤È½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÏ¸µ²£ÉÍ¤Î±ï¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö²£ÉÍ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤µ¤ó¤È¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤â³Î¼Â¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¤¤¦È½ÃÇºàÎÁ¤â¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë²£ÉÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯ÌÜÏÀ¸«¤â¤¢¤ë¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤µ¤ó¤Ã¤ÆÆü¡¹¾¡Éé¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÄ©Àï¤¹¤ë»þ´ü¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï10·î¤«¤éÆó´üÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È²£ÉÍÃ¥¼ó¡É¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²£ÉÍ¡á²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤òÌÜ»Ø¤¹Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆó´üÌÜ¤Ç°ìµ¤¤ËÈôÌö¤¹¤ë°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡Ö²£ÉÍ¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¾õÂÖ¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤º¤ÏÃÏ¸µ¤Ëº¬¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¤Þ¤ºÌ¾Á°¤òÌ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤³¤í¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£²£ÉÍ¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ø¤Þ¤¿²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¿©¤Ù¤¿¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥Ã¥«¥±¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡Ö8·î²¼½Ü¤«¤é9·î½é¤á¤Ë´ØÀ¾ÊýÌÌ¤ÇºÅ»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÁ´¹ñ¤ÎÊý¤ËÌ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¤â¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²£ÉÍ¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÂè°ìÁÛµ¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë郄¶¶Í¥ÅÍ¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÃÖ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤¬´é¤ò½Ð¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¡Ö²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ÂÄê¤Î²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤ÎÇäÅ¹¡£ºêÍÛ¸®¤µ¤ó¤È¤«¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤Î°ì³Ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª ¤³¤ì¤ÏÌ´¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµæ¶ËÌÜÉ¸¤ò¸«¿ø¤¨¡¢À¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Ç®¤¤¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º°¦¤È¾ðÇ®¡£¼ã¤¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×µ¯¶È²È¤Ï²£ÉÍ¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤ËÀï¤¤¡¢¹¶¤á¤Þ¤¯¤ë¡£
