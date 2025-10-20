『あんぱん』から『ザ・ロイヤルファミリー』へ　妻夫木聡が“泣きの演技”に潜ませる「情熱のマグマ」

朝ドラ『あんぱん』では号泣しながら戦争体験を告白

秋ドラマの話題作、妻夫木聡（44）主演の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）が10月12日からスタート。二桁世帯視聴率をマークするなど、好発進を見せている。

本作はJRA全面協力のもと、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い求める熱き大人たちと競走馬による20年にわたる壮大なストーリー。妻夫木は『危険なビーナス』以来、５年ぶりにTBSの看板番組「日曜劇場」の主役を務める。

制作陣はもとより、原作を手掛けた早見和真氏からも熱烈なラブコールを受け、満を持しての登場となった。

そんな中、第１話で魅せた妻夫木の“泣きの演技”に、早くも視聴者は心をわしづかみにされている。

「妻夫木が演じる栗須栄治は、挫折を味わい希望を失ってしまった税理士。しかし馬主の山王耕造（佐藤浩市）と出会い殺処分されそうになった10頭の馬の命を救うことに成功。このピンチを救ったことで、調教師や牧場経営者から感謝の思いを伝えられ『初めて父の言う、人の役に立てました。人から感謝される仕事ができました』と涙をこぼす。この場面を観た視聴者から『初回から素晴らしいものを見せていただきました』『こういう静かに情熱のある男の役にピッタリ』といった声がSNSにも寄せられました」（テレビ誌記者）

さらに10月19日に放送された第２話のクライマックス。所属馬ロイヤルイザーニャが後続馬の猛追をかわして見事逃げ切り。所属馬の初勝利に、栗須（妻夫木）の感極まって涙する姿が映し出されるとSNSには再び“胸熱コメント”が殺到。もはや同ドラマに、妻夫木聡の涙は欠かせない存在になりそうだ。

しかし妻夫木の“熱い涙”にもらい泣きしたのは、このドラマが初めてではない。

「今年前期の朝ドラ『あんぱん』（NHK）の最終週。第127話で妻夫木演じる八木が、敵兵を銃剣で刺し殺す。今まで誰にも話したことのない戦争体験を蘭子（河合優実）に告白。骸のポケットから妻子の写真を見つけ、敵の兵士にも妻子がいる。同じ人間であることに気がついたと身体を震わせ号泣する姿は記憶に新しいところ。このとき、妻夫木が魅せた魂の慟哭には、心揺さぶられました」（制作会社ディレクター）

「泣いている姿がこんなにも愛おしい」

俳優・妻夫木聡は‛01年、『ウォーターボーイズ』で映画初主演。日本アカデミー賞優秀主演男優賞・新人俳優賞を受賞。‛09年には大河ドラマ『天地人』で大河ドラマ初出演ながら初主演を果たし高視聴率をマーク。一見、順風満帆な俳優人生を送ってきたかに見える。しかし本人は、人には言えぬ葛藤を抱えていた。

「爽やかで瑞々しい演技が高く評価される一方で、妻夫木自身は『突出した個性がない』といった悩みを抱えてきました。だからこそ『とことん、その役に近づいていくしかない』。そんな思いを胸に秘め、これまで演じてきました」（制作会社プロデューサー）

そんな妻夫木の“涙”には、原点となった作品がある。

映画『69 sixty nine』（’04年）、日本アカデミー賞で最優秀主演男優賞に輝いた『悪人』（’10年）、同賞で最優秀助演俳優賞を受賞した『怒り』（’16年）で３度、妻夫木とタッグを組んできた大ヒット作『国宝』を手掛けた盟友・李相日監督は、妻夫木の演技についてこう語っている。

「泣いてる姿が、こんなにも愛おしい人はいない。稀有の存在」

李監督がそう話すのには、理由がある。

それはヒット作『怒り』のラストシーン。行方不明になった恋人・直人（綾野剛）の死の真相を知った妻夫木演じる優馬が、“ギャン泣き”しながら山手通りを歩き続ける場面が登場する。

あのシーンこそ、妻夫木が真に迫る“涙”を手中に収めた瞬間。その姿は、もはや神々しくさえ見える。

さらに現在公開中の映画『宝島』。今作で“涙のカリスマ”は、さらなる進化を遂げている。

戦後アメリカ統治下の沖縄で、米軍基地から物資を奪い住民に分ける“戦果アギヤー”と呼ばれる若者たちが跳梁跋扈。沖縄返還までの20年間。衝撃の時代を駆け抜けた“戦果アギヤー”たちの生き様を描いた社会派エンタテインメントである。

妻夫木は‛06年、沖縄を舞台にした映画『涙そうそう』に主演。だからこそ、あまり描かれてこなかった沖縄の真実に迫る映画『宝島』へのオファーに心震えた。

「これまで何度も沖縄を訪れた妻夫木ですが、役作りのために訪れた佐喜眞美術館で、沖縄戦の悲惨さを真っ正面から描く『沖縄戦の図』を観て心を撃ち抜かれ、立ち上がれないくらい衝撃を受けています。過去にこういう経験をしたから今がある。この時、妻夫木は、身も心もウチナンチューになったのかもしれません」（前出・プロデューサー）

『宝島』のクライマックス。1970年12月20日に起きた“コザ暴動”は、5000人にも及ぶエキストラを集め、東宝スタジオに巨大なセットを組み、撮影が行われた。

ゲート通りに向かう車中で、妻夫木演じるグスクは

「我慢にも限界があるどー」

と怒りをあらわにすると、暴動が起き混乱を極めるゲート通りを歩きながら、パッションのマグマを爆発させる。

「なんくるないですむか。なんくるならんど!!」

この瞬間、私は息をのんだ。怒りと怒りの合間にほんの一瞬、泣き笑いをにじませる。観る者の心を揺さぶる繊細な演技。この魂の咆哮こそ、“涙のカリスマ”妻夫木聡にしか到達しえない境地ではなかったか。

日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』でもぜひ、そんな演技に期待したい――。

取材・文：島 右近（放送作家・映像プロデューサー）