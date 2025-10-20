女優の宮澤エマが20日までに、インスタグラムを更新。宮澤ら5人の女優による『女優倶楽部』のインスタを共有し、新曲のタイトル募集を告知した。



【写真】『女優倶楽部』の面々が美し過ぎる！

『女優倶楽部』は約９年前に、宮澤、関谷春子、まりゑ、皆本麻帆、万里紗ら舞台や映像で活躍する実力派女優５人による、「女優による、女優のための、大人の部活動」がコンセプトのユニット。今回、昨年末のライブで発表された“女優倶楽部初のオリジナルソング”も発表。宮澤らが歌詞を朗読。MVが11月3日に公開されるが、それを前に【緊急公募】と題し、「女優倶楽部 新曲のタイトルを募集します」と募集している。



この初のオリジナル曲の歌詞を「いつも応援してくださっているみなさまにもぜひ、『部員』としての活動をしていただきたく部内会議と称しまして『オリジナルソングのタイトル』を募集します」とした。締め切りは25日。女優倶楽部のインスタのストーリーズでも「早速、タイトル案届いております。バラエティ豊か！みなさんの思う、タイトルを是非教えてえください」とさっそくいろいろと届いていることを報告している。



宮澤は連続テレビ小説「おちょやん」「らんまん」をはじめ、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」や来年の「豊臣兄弟！」など映像での活躍の一方、ミュージカルにも数多く出演し、その実力には定評がある。



