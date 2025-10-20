Snow Man佐久間大介、人気アニメ聖地巡礼＆1人2役で再現 撮影・編集は阿部亮平「しゃべり方似てるのがすごい笑」「おもしれー男」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が20日、自身の公式Xを更新。メンバーの阿部亮平とロケで訪れた岐阜・白川郷で撮影した動画を投稿し、話題を呼んでいる。
【写真あり】Snow Man佐久間大介、『ひぐらしのなく頃に』を全力再現
声優として活動し大のアニメファンで知られる佐久間は「#雛見沢 (白川郷)に来たら絶対やりたかった動画！ 撮影・動画編集：阿部亮平 (これ知ってる人俺しか居なかったので、こうなりましたw)」と人気アニメ『ひぐらしのなく頃に』のセリフを現地で再現した動画をアップ。
「#ひぐらしのなく頃に 」「#1人ひぐらしごっこ」「#嘘だっ！！」と名セリフとともにタグ付けし、冒頭にはしっかり阿部が「よーい、アクション！」と合図する声も収められた。
この全力なアニメオタクぶりにファンからは「圭一くんのしゃべり方似てるのがすごい笑」「令和にひぐらしごっこしてる佐久間くんおもしれー男すぎる」「聖地巡礼できて良かったね！」「あべちゃん動画編集もしてるの優しいwww」「本当にオタが爆発していてさすが」「夢叶って良かったね」と反響が相次いでいる。
【写真あり】Snow Man佐久間大介、『ひぐらしのなく頃に』を全力再現
声優として活動し大のアニメファンで知られる佐久間は「#雛見沢 (白川郷)に来たら絶対やりたかった動画！ 撮影・動画編集：阿部亮平 (これ知ってる人俺しか居なかったので、こうなりましたw)」と人気アニメ『ひぐらしのなく頃に』のセリフを現地で再現した動画をアップ。
この全力なアニメオタクぶりにファンからは「圭一くんのしゃべり方似てるのがすごい笑」「令和にひぐらしごっこしてる佐久間くんおもしれー男すぎる」「聖地巡礼できて良かったね！」「あべちゃん動画編集もしてるの優しいwww」「本当にオタが爆発していてさすが」「夢叶って良かったね」と反響が相次いでいる。