◆プロボクシング ▽日本ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定１０回戦 王者・小林豪己―同級２位・森且貴（２１日、東京・後楽園ホール）

日本ミニマム級王座決定戦の前日計量が２０日、都内で行われ、同級１位・小林豪己（２６）＝真正＝が４７・５キロ、同級２位・森且貴（２５）＝大橋＝が４７・４キロでクリアした。９月１４日に名古屋・ＩＧアリーナでＷＢＡ世界同級王座を獲得した松本流星（帝拳）が返上した王座を争う。

元ＷＢＯアジアパシフィック同級王者の小林は、１月の防衛戦で松本とＷＢＡ世界同級王座決定戦を闘った高田勇仁（ライオンズ）に１―２の判定で敗れて以来の再起戦となる。「モチベーションは過去イチ。やる気が違う。森選手はキャリアも上だし気持ちも強いが、森選手がどんな戦い方をしてきても勝てるような練習はしてきている」と自信をみなぎらせた。

森は、４度目の日本同級王座挑戦。昨年９月に日本同級王座決定戦で松本に７回ＴＫＯ負け。今年３月、同級８回戦で諸岡直樹（セレス）に判定勝ちし、再起を果たした。「週３回（平岡）アンディ君たちとの練習もしてきて、できることはすべてやってきた。（過去３度の挑戦も）毎回全力で準備してきたが、今回は獲るタイミングが来たと思って、やっと獲れるという思いで準備してきた」と悲願の王座奪取を誓った。

戦績は小林が８勝（５ＫＯ）２敗、森が１３勝（３ＫＯ）４敗。

興行では４大タイトルマッチが開催される。

メインイベントの東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチでは、王者・田中空（２４）＝大橋＝が同級３位・坂井祥紀（３４）＝横浜光＝を相手に初防衛戦に臨む。セミファイナルの日本フェザー級タイトルマッチでは、王者・阿部麗也（３２）＝ＫＧ大和＝が同級１位・殿本恭平（３０）＝勝輝＝の挑戦を受ける。ＷＢＯアジアパシフィック・ミニマム級王座決定戦では、同級１位・北野武郎（２１）＝大橋＝と同級３位ジョセフ・スマボン（２３）＝フィリピン＝が王座を争う。