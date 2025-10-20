１７日に放送されたＴＢＳ系ドラマ「フェイクマミー」では、茉海恵（川栄李奈）の娘・いろはに息子がつっかかっていることを知ったさゆり（田中みな実）が平謝り。だがネットでは、田中みな実が「このまま大人しいママじゃないよね」など疑惑の目が広がっている。

母親を入れ替え、無事、名門小学校に入学したいろは。だが早々に、いろはの鍵盤ハーモニカケースを圭吾という男の子が壊してしまう。フリルがファスナーに挟まっていたのを無理やり閉めようとしファスナーを破壊。怒ったいろはだったが、圭吾は「閉めてあげようとしただけ」と悪びれない。

いろは、太陽系で一番明るいが中は毒ガスという意味で圭吾を「金星」と呼んでいる。いろはのニセママとなっている薫（波瑠）は、すぐに圭吾の母・さゆりに事情を説明。さゆりは真っ青な顔になって「本当にごめんなさい、いろはちゃんに悪い事をしてしまった」とうろたえ、平謝りする。

おとなしくていい人…という印象のさゆりだが、息子がいじめっ子要素満載であることから、ネットでは「田中みな実さんもこのまま大人しいママじゃないよね」「田中みな実さんも実は裏があるんじゃないかとヒヤヒヤ」「田中みな実も何か裏がありそう」「田中みな実さんみたいな人が１番怖かったりするよね女性の世界って」「田中みな実がどこかで豹変する展開ある…？」などの声が上がっているが果たして？