Dreame Technology Japanは、コードレススティック掃除機の新シリーズ『Dreame X1 Air』と『Dreame X1 Slim』を10月17日に発売した。高速デジタルモーターを搭載し、軽量性と吸引力を両立した新モデルで、全国の家電量販店やAmazon、楽天市場などで販売される。

◼︎Dreame X1 Air ― 片手で扱える900gの軽さ

『Dreame X1 Air』は、Dreame史上最軽量となる約0.9kgの本体を採用したモデル。メインブラシを装着しても約1.4kgに抑えられ、階段やカーテンレールなどの高所掃除も片手で快適に行える。毎分12万回転の高速モーターと「8マルチコーンサイクロン」技術により、最大108,000Gの遠心力を生み出し、80AWの強力な吸引力を実現。フローリングからカーペットまで、微細なゴミを逃さず吸い取る。

バッテリーは高エネルギー密度の3セルLiPoを採用し、エコモードで約35分の連続稼働が可能。ワンルームや3LDK程度の掃除なら一度の充電で完了できる。5層構造のろ過システムとHEPA H14フィルターによって、0.1μmの微粒子まで99.99％捕集し、排気も清潔に保つ。花粉やダニ、ペットのフケに敏感な人にも適している。

暗所清掃にはCelesTect™ LEDライトを搭載。ベッド下やソファ下のホコリを明るく照らし、視認性を最大16倍に高める。さらに、付属のコンビネーションツールやソフトローラーブラシなど4種類のアタッチメントにより、床から高所まで1台で対応できる万能設計となっている。

◼︎Dreame X1 Slim ― ペット毛98％除去、150AWの高出力モデル

一方の『Dreame X1 Slim』は、ペットを飼う家庭向けに開発されたパワーモデル。約1.4kgの軽量ボディながら、最大150AWの吸引力と101,000Gの遠心力を発揮。従来モデル「Dreame Z10」から18.7％の軽量化を果たしつつ、吸引性能を大幅に強化した。

新しいソフトローラーブラシ2.0は、らせん構造とデュアル素材によって毛の絡まりを95％低減。ペット毛を98％除去できる性能を備え、カーペットやソファなどに入り込んだ毛もしっかり取り除く。スマートセンサーが床の汚れ量を自動検知し、最適な吸引力へと調整するため、効率的でバッテリーの無駄がない。

5層ろ過システムとHEPAフィルターで、0.1μmの微細粒子まで99.99％捕集。最大60分の連続稼働が可能な大容量バッテリー（2,850mAh×5セル）を搭載し、一軒家全体の掃除にも十分対応する。0.5Lのダストカップはゴミ捨ての手間も軽減。付属ツールは延長ロッド、コンビネーションツール、ソフトダスティングブラシと充実しており、床や棚、高所、精密機器周りまで幅広く使える。

◼︎製品仕様

『Dreame X1 Air』・重量：約0.9kg（メインブラシ装着時：約1.4kg）・吸引力：最大80AW・連続稼働時間：約35分（エコモード）・フィルター：5層ろ過＋HEPA H14（0.1μm粒子を99.99%捕集）・バッテリー：3セルLiPo・照明機能：CelesTect™ LEDライト搭載（暗所視認性16倍）・付属ツール：コンビネーションツール／ソフトダスティングブラシ／ソフトローラーブラシ／ミニモーターブラシ・価格：49,800円（税込）

『Dreame X1 Slim』・重量：約1.4kg・吸引力：最大150AW・遠心力：最大101,000G・連続稼働時間：最大60分（エコモード）・フィルター：5層ろ過＋HEPA（0.1μm粒子を99.99%捕集）・ブラシ：ソフトローラーブラシ2.0（ペット毛98％除去／絡まり95％低減）・バッテリー容量：2,850mAh×5セル・価格：50,800円（税込）・付属ツール：延長ロッド／コンビネーションツール／ソフトダスティングブラシ

（文＝リアルサウンドテック編集部）