「WSで勝てなければ今シーズンは失敗」34歳お祭り男が“偽らざる思い”を語る「まだ満足したり喜んだりする必要はない」

キケ・ヘルナンデスがワールドシリーズへ向け決意を語った(C)Getty Images

ドジャースのキケ・ヘルナンデスが、現地時間10月24日から始まるワールドシリーズへ向けて強い決意を語っている。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、チームが2年連続でワールドシリーズ進出を決めた中、「彼はただワールドシリーズに戻るだけでは全く満足していない」とK・ヘルナンデスの偽らざる思いを紹介している。

ポストシーズンでの活躍が印象的な34歳は「これが僕にとって5回目（のワールドシリーズ）になるけど、そのうち2回は負けた。特に最後まで行って負けた時は、良い気分ではない」と語り、その悔しさを覚えているだけに、「よし、やるべきことをやり遂げるまでは、まだ満足したり喜んだりする必要はない」という心境になるという。