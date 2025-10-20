「WSで勝てなければ今シーズンは失敗」34歳お祭り男が“偽らざる思い”を語る「まだ満足したり喜んだりする必要はない」
キケ・ヘルナンデスがワールドシリーズへ向け決意を語った(C)Getty Images
ドジャースのキケ・ヘルナンデスが、現地時間10月24日から始まるワールドシリーズへ向けて強い決意を語っている。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、チームが2年連続でワールドシリーズ進出を決めた中、「彼はただワールドシリーズに戻るだけでは全く満足していない」とK・ヘルナンデスの偽らざる思いを紹介している。
ポストシーズンでの活躍が印象的な34歳は「これが僕にとって5回目（のワールドシリーズ）になるけど、そのうち2回は負けた。特に最後まで行って負けた時は、良い気分ではない」と語り、その悔しさを覚えているだけに、「よし、やるべきことをやり遂げるまでは、まだ満足したり喜んだりする必要はない」という心境になるという。
K・ヘルナンデスは2017年と18年にワールドシリーズに進出したが敗れ、20年には世界一を経験した。その後、レッドソックスに移籍したが、24年には再びドジャースでワールドシリーズ優勝をつかんでいる。
「目標はワールドシリーズでプレーすることではない。勝つことだ」と言い切り、「そして、私たちは開幕の時からワールドシリーズで勝てなければ今シーズンは失敗だと話してきた。4敗する前にあと4勝すれば、私たちは非常に特別な何かを成し遂げることになる」と、ドジャースの“お祭り男”は世界一連覇を果たすことをあらためて決意した。
