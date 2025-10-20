『いい人すぎるよ展』チームの新展示『あ、この言葉、気にになる展』が虎ノ門で開催！名作コピーだらけで大充実

2025年10月17日（金）〜24日（金）の期間、東京・虎ノ門の「TOKYO NODE（東京ノード）」にて、日本最大級の広告クリエイティブフェスティバル「虎ノ門広告祭」が開催。

広告界のレジェンドたちによる対談やショーケース、コンペなどが実施されています。

そのコンテンツの中には、『いい人すぎるよ展』企画チームと若手クリエイター陣による、言葉をテーマにした展示企画『あ、この言葉、気にになる展』も。

今回は、『あ、この言葉、気にになる展』の様子をご紹介します！

虎ノ門広告祭で『あ、この言葉、気にになる展』が開催中



虎ノ門広告祭のコンテンツの一環として実施されている、『あ、この言葉、気にになる展』。

累計70万人を動員した、『いい人すぎるよ展』や『そういうことじゃないんだよ展』などの展示会を作ってきた、entakuの明円さんと真子さんが担当している展示です。

2025年夏に、東京にて『新！そういうことじゃないんだよ展＋ありがたいことです展』が開催されていたのも記憶に新しいですよね。



広告業界で日々生まれ続けている言葉たち。私たちが何気なく見ている広告にも、印象に残る名作コピーが多く存在しています。

本展示は、そんな言葉たちを、若手のクリエイターたちが「なんか気になる」という基準だけで集めたもの。



広告業界だけでなく、他の業界の人や学生さんなど、幅広い層に刺さる言葉が並んでいるんです。

思わず足を止めて見ちゃう、言葉たちがずらり



『あ、この言葉、気にになる展』の会場は、TOKYO NODE GALLERYの展示エリア（虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45F）にあります。

大きな窓から光が差し込み、明るい雰囲気。夕暮れ時は夕陽が照らされて、幻想的な空間になりますよ。



パネルに記された言葉のほかに、オブジェのように飾られた言葉も。



天井近くにも言葉が飾られているので、目線を上に上げてみて。どこかで聞いたことがあるような、秀逸なコピーが見つかりそうです。



学生やサラリーマン…仕事に励んでいる人や恋愛に夢中になっているなど、さまざまな立場・シチュエーションに合わせた言葉がたくさんあり、一つひとつじっくりと見てしまう予感。

「わかるわかる…」と思わず共感するものや、「今の自分にぴったりくる」ような、胸に響く言葉に出合えるかもしれません。

絶対に押さえておきたい注目展示は？



会場には、ちょっとユニークな展示も。床に置かれたこちらは、単語帳のような見た目をしています。



実はこの展示、実際に触れてめくることができるんです！

次にどんな言葉が記されているのか、ぜひチェックしてみましょう。



文字が記された鏡の展示もありました。



余白の部分に自分の姿を入れて、記念撮影を忘れずに。



本のような形をした、大きなオブジェも迫力抜群！

本の真ん中に立ってみたり、めくっているような仕草をしてみたり…思い思いの写真を撮ってみてくださいね。



「虎ノ門広告祭」および『あ、この言葉、気にになる展』は、10月24日（金）までの期間限定開催。

“気にになる”言葉を探しに、足を運んでみてはいかがでしょうか。

あ、この言葉、気にになる展
場所：TOKYO NODE GALLERY 展示エリア（虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45F）
期間：2025年10月17日（金）〜24日（金）
時間：10:00〜20:00
チケット料金：税込1650円　※未就学児以下、無料
観覧条件：10月17日を除く10月18日〜24日の期間は、指定日の指定時間に展示エリアのみ観覧可能。（セッションコンテンツは観覧できません）
チケットサイト：https://cloud-pass.jp/project/toradfes