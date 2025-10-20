¡ÚÂ®Êó¡Û¼ò°û¤ó¤ÇÃÙ¹ï¡¡Ãå¼ê¶â¤âÊÖ¤µ¤º¡¡ÃËÀÊÛ¸î»Î¤ò¶ÈÌ³Ää»ß6¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¡¡ÂçºåÊÛ¸î»Î²ñ
¡¡°û¼ò¤·¤Æ»Å»ö¤ËÃÙ¹ï¤·¡¢Ìó30Ëü±ß¤ÎÃå¼ê¶â¤âÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÊÛ¸î»Î²ñ¤Ï40ºÐ¤ÎÃËÀÊÛ¸î»Î¤ò¶ÈÌ³Ää»ß6¤«·î´Ö¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ÈÌ³Ää»ß6¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¾åÆ£½Ó°ìÊÛ¸î»Î¡Ê40¡Ë¤Ç¤¹¡£ÂçºåÊÛ¸î»Î²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾åÆ£ÊÛ¸î»Î¤Ï2023Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¡¢ÍÜ°éÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤á¤°¤ëÁÊ¾Ù¤ÎÂåÍý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÄ´Ää´üÆü¤ËÃÙ¹ï¤·¤¿¤ê¡¢ÂåÍý¿Í¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÃå¼ê¶â¤Ê¤ÉÌó30Ëü±ß¤òÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤ËÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¸ÊÇË»º¤Î¿½Î©¤Æ¤Î°ÍÍê¤ò¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2Ç¯°Ê¾å¤âÊüÃÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçºåÊÛ¸î»Î²ñ¤Ë¤è¤ëÄ¨²ü½èÊ¬¤Ïº£Ç¯ÅÙ9·ïÌÜ¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î²ñ¤Ï¡Ö¿¦Ì³¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¿ë¹Ô¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤ºµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¸·¤·¤¯ÂÐ½è¤·¤ÆÎ×¤à¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£