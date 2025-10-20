Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×ÃçÎÉ¤·¥ª¥Õ¥·¥ç¤Ë¡Ö¤³¤Ò¤µ¤ólove¡×¡¡´²°ìÏº¤¬Åê¹Æ¡Ö¾®Æ¦Àö¤¤¤È¤ª¤¸¤¸ÍÍ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´²°ìÏº¡Ê29¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡´²°ìÏº¤Ï¡Ö¾®Æ¦Àö¤¤¤È¤ª¤¸¤¸ÍÍ¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤Ò¤µ¤ólove¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÇÐÍ¥¤Î¾®Æü¸þÊ¸À¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ç¶¦±éÃæ¡£´²°ìÏº¤Ï¡¢郄ÀÐ¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¥È¥¤ÎÌ»¡¦¶äÆóÏºÌò¡¢¾®Æü¸þ¤Ï¥È¥¤ÎÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌçÌò¡£
¡¡´²°ìÏº¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë90ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤µ¤ó¤òÁÄÉã¤Ë¡¢Éã¤ËÇÐÍ¥¡¦º´Æ£¹À»Ô¤ò»ý¤Á¡¢17Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¿´¤¬¶«¤Ó¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖµÆ¤È¥®¥í¥Á¥ó¡×¤Ç¡Ö¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Æ¥ó¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£22Ç¯¤ËNHK¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¡£±Ç²è¡ÖÇúÃÆ¡×¤Î¸ø³«¤¬31Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¡£