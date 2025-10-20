¤Ê¤¼³ÕÎ½½Ð¤µ¤º¡Ä¡©°Ý¿·¤Î¡Ö³Õ³°¶¨ÎÏ¡×¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï ¡ÖÀ¯ºö¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂç¿Ã¥Ý¥¹¥È¤ò¼è¤Ã¤ÆÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤¡×¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬»ØÅ¦
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ÎÁíÍý»ØÌ¾¤ò¤á¤°¤ê¡¢°Ý¿·¤¬¹â»Ô»á»ØÌ¾¤Î¾ò·ï¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£°ì»þ¤Ï°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¤â¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö³Õ³°¶¨ÎÏ¡×¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â»Ô»á¡¢°Ý¿·¤È¤Î²ñÃÌ¤ÇÉâ¤«¤Ù¤¿É½¾ð¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¡¢¡Ö³Õ³°¶¨ÎÏ¤ÎÊý¸þ¤À¤¬¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç°ìÈÖÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿±óÆ£·É¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬¡¢ÁíÍýÊäº´´±¤È¤·¤Æ´±Å¡¤ËÆþ¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç¿Ã¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¹â»Ô»á¤Ï¡ØÂç¿Ã¤ò½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£2¥Ý¥¹¥È¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤È¡¢Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤âÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò°û¤á¤Ð¡¢°Ý¿·¤¬¡ØÀäÂÐ¾ò·ï¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤ÏÁíÌ³Âç¿Ã¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¡£¤³¤ì¤ò¼è¤ì¤Ð°Ý¿·¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÎ¾Êý¹â¤¤¤¬¡¢Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤ÏÁíÌ³¾Ê¤ÎÈ¿ÂÐ¤¬¤¢¤ê¡¢°åÎÅÈñ¤äÇ¯¶â¤Î²þ³×¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ°å»Õ²ñ¤¬È¿ÂÐ¤¹¤ë¡£°Ý¿·¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤¬Âç¿Ã¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬¶áÆ»¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï³Õ³°¶¨ÎÏ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¼ïÈ¾Ê¬°ú¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¿¤á¡¢¡Ö°Ý¿·¤Î³Ð¸ç¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤Ç°Ý¿·¤Ï¹â»Ô»á¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤À¤í¤¦¤¬¡¢µÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¡£¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ï¢Î©¤«¤éÈ´¤±¤Æ³Õ³°¶¨ÎÏ¤â²ò¾Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤¿¡£
¡¡³ÕÎ½¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸üÏ«Âç¿Ã¤ò°Ý¿·¤«¤é½Ð¤·¤¿¤éÂç·ã¿Ì¤À¡£°å»Õ²ñ¤È¤«¤â¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¡£¤Ç¤â¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤ËÈò¤±¤ë¡£¤½¤ì¤òµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢ËÍ¤é¤Ï¥Ý¥¹¥È¤¬Íß¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£³Ê¹¥¤è¤¯¸À¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤ë¤Ê¤éÂç¿Ã¤ò¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£³Ð¸ç¡¢ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢°Ý¿·¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¸üÏ«Âç¿Ã¤ò¤ä¤ì¤ë¿Íºà¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¼ã¤¤À¯ÅÞ¤Ç¡¢µÈÂ¼»á¤ÏÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¢Æ£ÅÄ»á¤Ï¶¦Æ±ÂåÉ½¤À¡£Âç¿Ã·Ð¸³¼Ô¤ÏÁ°¸¶À¿»Ê»á¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÁ°¸¶»á¤òÂç¿Ã¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ý¿·Æâ¤Î¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¤¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö1¥«·îÁ°¤Ë¡Ê°Ý¿·ÁÏÀß¼Ô¤Î¡Ë¶¶²¼Å°»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬ÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡ØÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤âÂç¿Ã¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÊý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤â¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¡¡Ì±´ÖÅÐÍÑ¤ÎÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¡¢¶¶²¼»á¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¡ÖËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø»ä¤Ï1»ÔÌ±¤À¤«¤é¡Ù¤È¡¢¤Ï¤°¤é¤«¤µ¤ì¤¿¡£Âç¿Ã1¥Ý¥¹¥È¤Ç¡¢Ì±´Ö¤«¤éÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ý¿·¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡³ÕÎ½¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î¤³¤È¤ò¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼³Õ³°¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖËÜÅö¤ËÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢Âç¿Ã¤ò½Ð¤·¤¿Êý¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç²þ³×¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡£
¡Ö°Ý¿·¤Ï¹ñÌ±¤Î¿Íµ¤¤¬²¼¤¬¤ê¡¢»²±¡Áª¤Ç¤â¤«¤Ê¤êµÄÀÊ¤âÉ¼¤â¸º¤é¤·¤¿¡£µ¯»à²óÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ì±¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ê¤é¡¢À¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£È¾¿È¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤è¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤¬É¾²Á¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿Êý¤¬¡¢º£¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç¤Ï¡¢·ë¶ÉÊÌ¤ì¤Æ¡Ø¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤Î¶õÁû¤®¤Ï¡Ù¤È¤Ê¤ê¡¢É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡°Ý¿·µÄ°÷¤Ï¡¢³ÕÎ½¥Ý¥¹¥È¤Ê¤·¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¡ØÂç¿Ã¤Ê¤ó¤«½Ð¤·¤ÆÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤·¤¿¤¿¤«¤Ê¼«Ì±¤Ë°Ý¿·¤¬¿©¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤À¡Ù¤È¤¤¤¦·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤¤¤Î¤â³Î¤«¤À¡×¡£
¡¡¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢°Ý¿·¤ÎÀ¯ºö¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ï¶¶²¼¡ÊÅ°¡Ë»á¤ä¾¾°æ¡Ê°ìÏº¡Ë»á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Ï2²óÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¤½¤³¤À¤·¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ°ú¤²¼¤²¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢Æ¯¤¯À¤Âå¤Ë¤â²¸·Ã¤¬¤¢¤ë¡È²þ³×¤ÎËÜ´Ý¡É¤À¡£°åÎÅÈñ¤ÎÍ½»»¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î»ýÂ³À¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê²þ³×¤Ç¤ä¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤¬¡¢³Õ³°¶¨ÎÏ¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¡¢¹ñÌ±¤Ë¤¢¤Þ¤êÍø³²´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Î¼Â¸½¤Ë¤«¤¸¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¡¢ÀÄ»³»á¤Ï²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë