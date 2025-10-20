Âç¸Í²°¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë ¥»¥ó¥½¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¡×¤Ë¡ÖÂç¸Í²°¡×³«¶È/¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢½é½ÐÅ¹
Âç¸Í²°¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï10·î15Æü¡¢Äê¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÂç¸Í²°¤´¤Ï¤ó½è¡×¤ò¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç½é½ÐÅ¹¤·¤¿¡£
½ÐÅ¹Àè¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Î¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë ¥»¥ó¥½¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¡×¡£¥¤¥ª¥ó¤¬2018Ç¯5·î¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î2¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿»ÜÀß¤Ç¡¢¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤ÎËÌÉô¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÌó10ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£¡Ò¡ÖÂç¸Í²°¡×¤Î³¤³°Å¹ÊÞ¿ô¤Ï·×130Å¹ÊÞ¤Ø¡Ó
¡ÖÂç¸Í²°¡×¤¬½é¤á¤Æ³¤³°½ÐÅ¹¤·¤¿¤Î¤Ï2005Ç¯1·î¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ï¥¿¥¤Ž¥¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¥È¥ó¥í¡¼¡£¥¿¥¤¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÂæÏÑ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¹á¹Á¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤É¤Ë¿Ê½Ð¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î½ÐÅ¹¤Ç¡¢³¤³°Å¸³«Ãæ¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï·×130Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë(2025Ç¯10·î20Æü»þÅÀ)¡£
Äê¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂç¸Í²°¡×¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¿©Âî¤´¤Ï¤ó¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¡£³¤³°Å¹ÊÞ¤Ç¤â¡ÖÆüËÜ¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÆ±¤¸Ì£Ž¥ÉÊ¼Á¡×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÊý¿Ë¤È¤·¡¢¤¢¤¨¤Æ¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¤«¤éÄ´Ì£ÎÁ¤ä¼çÍ×¿©ºà¤Ê¤É¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÍ¢½Ð¡£Âç¸Í²°ÄêÈÖ¤Î¾Æ¤µû¤ä¡¢Æé¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤òÅ¹ÆâÄ´Íý¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂç¸Í²°¤´¤Ï¤ó½è¡×¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë½é½ÐÅ¹¡ÒÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Ó
Å¹ÊÞÌ¾: Âç¸Í²°¤´¤Ï¤ó½è ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë ¥»¥ó¥½¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£
³«¶ÈÆü: 2025Ç¯10·î15Æü
½»½ê: 2Fl,St. No.1003, Village Bayab, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
±Ä¶È»þ´Ö: 9:00¡Á22:00 ¢¨¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ò³¤³°Å¹ÊÞ¤ÎÄó¶¡¥á¥Ë¥å¡¼Îã¡Ó
¢¡¡Ö·Ü¤ÈÌîºÚ¤Î¹õ¿Ý¤¢¤ó¡×
¸¼ÊÆ¹õ¿Ý¤È¹õÅü¤ò»È¤¤¥ê¥ó¥´¿Ý¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤¿¡¢Âç¸Í²°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¹õ¿Ý¤¢¤ó¡×¤ò¡¢¤´¤í¤Ã¤È¤·¤¿ÌîºÚ¤ÈÆù¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡£ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡£
Âç¸Í²°¡Ö·Ü¤ÈÌîºÚ¤Î¹õ¿Ý¤¢¤ó¡×
¢¡¡Ö¤Û¤Ã¤±¤ÎÃº²Ð¾Æ¤¡×
Èé¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¿È¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡¢»é¤Î¤Î¤Ã¤¿¤Û¤Ã¤±¤òÃº²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¤¤¿µûÄê¿©¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÂçº¬¤ª¤í¤·Åº¤¨¡£
Âç¸Í²°¡Ö¤Û¤Ã¤±¤ÎÃº²Ð¾Æ¤¡×