Hearts2Hearts¡¢¿·¶Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ç¸«¤»¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¡Ö¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿»Ñ¤ò¡×¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Hearts2Hearts¡Ê¥Ï¡¼¥Ä¥È¥¥¥Ï¡¼¥Ä¡Ë¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØFOCUS¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡È¥¥ì¤Î¤¢¤ë·²Éñ¡Ê¥«¥ë¥°¥ó¥à¡Ë¡É¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHearts2Hearts¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òËþµÊ¡ª
10·î20Æü¡¢¥½¥¦¥ëÎ¶»³¶è¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢SOL¥È¥é¥Ù¥ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Hearts2Hearts¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFOCUS¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Hearts2Hearts¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFOCUS¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ØSTYLE¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÁ´6¶Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØFOCUS¡Ù¤Ï¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤Î¤¢¤ë¥Ô¥¢¥Î¥ê¥Õ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ï¥¦¥¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢ÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢Hearts2Hearts¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ì¶Ê¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ØFOCUS¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶Ê¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Hearts2Hearts¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ç¥·¥Ã¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£Ä°¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¸ý¤º¤µ¤á¤ë¶Ê¤À¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¡¢¼öÊ¸¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤»Ñ¡¢¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¸¦µæ¤·¤¿¡£¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ØFOCUS¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢Netflix±Ç²è¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤ÎOST¡ØGolden¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Á¥ç¡¦¥Ê¥¤¥ó¤¬¿¶ÉÕ¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï8¿Í¤È¤¤¤¦Âç¿Í¿ô¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â´°àú¤ËÂ·¤Ã¤¿¡È¥¥ì¤Î¤¢¤ë·²Éñ¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥§¥ª¥ó¤Ï¡Ö¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ë¥¸¥å¥¦¥ó¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SM¥¿¥¦¥ó¤Ç¥«¥ó¥¿Íý»ö¤¬¡Ø¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬Âç»ö¤À¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¥¤¥§¥ª¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¥¸¥å¥¦¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ó¥¿Íý»ö¤¬¡Ø¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤â¸ß¤¤¤Ë°Õ¼±¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¥¤¥¢¥ó¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤è¤¯¤·¹ç¤¤¡¢¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤Û¤¦¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·²Éñ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Hearts2Hearts¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFOCUS¡Ù¤ÏËÜÆü¡Ê10·î20Æü¡Ë18»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡þHearts2Hearts ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤éaespa°ÊÍè¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥¸¥¦¡Ê¥ê¡¼¥À¡¼¡Ë¡¢¥«¥ë¥á¥ó¡¢¥æ¥Ï¡¢¥¹¥Æ¥é¡¢¥¸¥å¥¦¥ó¡¢¥¨¥¤¥Ê¡¢¥¤¥¢¥ó¡¢¥¤¥§¥ª¥ó¤Î8¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤ä¿´¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¿´¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¡Ö»ä¤¿¤Á¡×¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤Ï166.6cm¡£2025Ç¯2·î24Æü¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØThe Chase¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£