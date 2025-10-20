¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¡¢¤â¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¡£²÷Å¬¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
Î®Îï¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢ËèÆü¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡£1988Ç¯¤ÎÌ¾ºî¤ò¡¢º£¤Î»ä¤Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢1988Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡ÖNew Balance 996¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢½÷À¸þ¤±¤ËÎ®Îï¤Ë¥·¥§¥¤¥×¤·¤¿¥¦¥£¥á¥ó¥º¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2ÁØ¹½Â¤¤Î¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤ÈPU¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤¬¡¢Â¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢ÄêÈÖ¤Î¥¦¥£¥á¥ó¥º¥â¥Ç¥ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÊâ¹Ô¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬Â³¤¯°ìÂ¤À¡£
Î®Îï¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢ËèÆü¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡£1988Ç¯¤ÎÌ¾ºî¤ò¡¢º£¤Î»ä¤Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢1988Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡ÖNew Balance 996¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢½÷À¸þ¤±¤ËÎ®Îï¤Ë¥·¥§¥¤¥×¤·¤¿¥¦¥£¥á¥ó¥º¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2ÁØ¹½Â¤¤Î¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤ÈPU¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤¬¡¢Â¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢ÄêÈÖ¤Î¥¦¥£¥á¥ó¥º¥â¥Ç¥ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÊâ¹Ô¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬Â³¤¯°ìÂ¤À¡£