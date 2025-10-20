ÀéÄ»¥Î¥Ö¡¡¥À¥¤¥¿¥¯¤È¤ÎºÆ²ñ¤ËÀä¶«¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡£°Î¤¤¤¾¡×Âç¸ç¤ÎÄ¾µå¼ÁÌä¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤Î¥Î¥Ö¡Ê45¡Ë¤¬19ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤Ç³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¿¥¯¡×¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡×»³Åº´²¤¬Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¡È¿´¤ÎÌµ¤¤ÉÂ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òµß½Ð¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£»³Åº¤Ë¾Ü¤·¤¤¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÁêÊý¡¦»³ºê¥±¥¤¡¢¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢¡Ö¥ß¥¡×°¡À¸¡¢¡Ö¥À¥¤¥¿¥¯¡×¤ÎµÈËÜÂç¡¢µÈËÜÂó¤Î5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥¿¥¯¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢MC¤ÎÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¥À¥¤¥¿¥¯¤À¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç¡Ä¤ª¤©µ×¤·¤Ö¤ê¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£Âç¸ç¤â¡ÖÈà¤é¤â°ì»þ´ü¤³¤ÎÉÂ¡Ê¿´¤ÎÌµ¤¤ÉÂ¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È»³Åº¤Î¾É¾õ¤Ë¤«¤±¤Æ¥¤¥¸¤ë¤È¡¢Âç¤Ï¡Ö4¥«·î¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥¿¥¯¤È»³Åº¤È¤ÏÆ±´ü¤À¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤ò¸ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Âç¤ÏÆÍÁ³¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¡£¥Î¥Ö¤¬¡Ö¸ýÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢¡ÖËÍ²¿¤«¸À¤¤¤Þ¤·¤¿?¡×¡ÖËÍ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥Ü¥±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç¸ç¤«¤é¡Ö¤³¤ì¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤ä¤ÄÁ´°÷¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿?¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾¯¤·´Ö¤ò¶õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È²óÅú¡£¥Î¥Ö¤ÏÂç¤È°®¼ê¤·¡¢¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡£°Î¤¤¤¾¡×¤È¾Î¤¨¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ï³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤·¤Æ¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥¿¥¯¤ÏÁÐ»Ò¤Î·»¡¦µÈËÜÂç¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Â¾¤ÎµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È5¿Í¤È¤È¤â¤Ëº£Ç¯2·î¤«¤é³èÆ°¤ò¼«½Í¡£6·î¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£