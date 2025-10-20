Ãæ¹ñÂç°ú¡§¾å³¤Áí¹ç£°¡¥£¶¡ó¹â¤ÇÈ¿È¯¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ËÇã¤¤
¡¡½µÌÀ¤±£²£°Æü¤ÎÃæ¹ñËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£²£´¡¥£±£´¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£¶£³¡ó¡Ë¹â¤Î£³£¸£¶£³¡¥£¸£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÃæÂÐÎ©¤Î´ËÏÂ´üÂÔ¤¬Çã¤¤°Â¿´´¶¤òÍ¶¤¦Î®¤ì¡£ÊÆÃæ¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±ÄÌ¾¦¾å¤Îµ¬À©¤Ç±þ½·¤·¡¢¶î¤±°ú¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Ø·¸²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤â¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£±£·Æü¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë£±£°£°¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢£±£°·îËö¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ë£Á£Ð£Å£Ã¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤È²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤â»Ù¤¨¡£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ï£²£°¡Á£²£³Æü¤ËÂè£²£°´üÃæ±û°Ñ°÷²ñÂè£´²óÁ´ÂÎ²ñµÄ¡Ê£´ÃæÁ´²ñ¡Ë¤ò³«¤¡¢ÍèÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè£±£µ¼¡£µ¥«Ç¯·×²è¡Ê£²£°£²£¶¡Á£³£°Ç¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëÍ½Äê¡£Æâ¼û³ÈÂç¤Ê¤É¤¬¼çÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ»ØÉ¸¤Ç¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤Î£·¡Á£¹·î´ü£Ç£Ä£ÐÀ®Ä¹Î¨¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ£´¡¥£¸¡óÁý¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ê£´¡¥£·¡ó¡Ë¤ò¤ä¤ä¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°»ÍÈ¾´ü¡Ê£´¡Á£¶·î¡Ë¤Î¼ÂÀÓ¡Ê£µ¡¥£²¡ó¡Ë¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢£¹·î¤Î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤ÏÂçÉý¤Ë¾å¿¶¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÏÁ°·î¼ÂÀÓ¤ò²¼²ó¤ê¡¢£±¡Á£¹·î¤ÎÅÔ»ÔÉô¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÅê»ñ¤ÏÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·½Ì¾®¡££±¡Á£¹·î¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯Åê»ñ¤Ï£±£³¡¥£¹¡ó¸º¤È½Ì¾®·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÆß²½·üÇ°¤Ï¤¯¤¹¤Ö¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åö¶É¤Ïº£Ç¯¤ÎÀ®Ä¹Î¨ÌÜÉ¸¡Ö£µ¡¥£°¡óÁ°¸å¡×¤òÃ£À®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÄÉ²Ã¤Î·ÐºÑÂÐºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¤Î¸«Êý¤âº¬¶¯¤¯¡¢·ùµ¤¤¹¤ëÇä¤ê¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Î¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¥Ñ¥ï¡¼È¾Æ³ÂÎ¤Î¹º½£»ÎÍöÈùÅÅ»Ò¡Ê£¶£°£°£´£¶£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¸¡¥£·¡ó¹â¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¡¼Ãæ¹ñÂç¼ê¤ÎËÌµþÃû°×ÁÏ¿·²Êµ»¡Ê£¶£°£³£¹£¸£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó¹â¡¢»º¶È¸þ¤±£É£ï£Ô»ö¶È¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¡Ê£¶£°£±£±£³£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£´¡ó¹â¡¢È¾Æ³ÂÎ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀ¸»º¤Î²Å¶½»ÛÃ£È¾Æ³ÂÎ¡Ê£¶£°£³£²£¹£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³ô¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£Ãæ¹ñÃæÇáÇ½¸»¡Ê£¶£°£±£¸£¹£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤È½§ºÝÌýµ¤¡Ê£¶£°£°£·£µ£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£³¡¥£°¡ó¡¢Ãæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê£¶£°£±£¸£µ£·¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£µ¡ó¡¢ð¡À¾Çá¶È¡Ê£¶£°£±£²£²£µ¡¿£Ó£È¡Ë¤ÈÃæ¹ñ³¤ÍÎÀÐÌý¡Ê£¶£°£°£¹£³£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£²¡¥£°¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º³ô¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢³ô¡¢¾ÃÈñ´ØÏ¢³ô¡¢°åÌô³ô¡¢¶âÍ»³ô¡¢¼«Æ°¼Ö³ô¡¢¶õ±¿³ô¡¢ÉÔÆ°»º³ô¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢»º¶â¤ä¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡¦ÈóÅ´¤ÎÌÃÊÁ¤Ï¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£ÀÖÊö²«¶â¡Ê£¶£°£°£¹£¸£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¶¡¥£¸¡ó¡¢»³Åì²«¶â¡Ê£¶£°£°£µ£´£·¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¶¡¥£³¡ó¡¢Ãæ¶â²«¶â¡Ê£¶£°£°£´£¸£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£µ¡¥£³¡ó¡¢¹ÚðÍ¿§¶âÂ°¡Ê£¶£°£°£²£µ£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£·¡ó¡¢ËÌÊý´õÅÚ¡Ê½¸ÃÄ¡Ë¹â²Êµ»¡Ê£¶£°£°£±£±£±¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¡¢Ãæ¹ñ¥¢¥ë¥ß¡Ê£¶£°£±£¶£°£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£²¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£¸ø±×³ô¡¢ÄÌ¿®³ô¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°²ß·ú¤Æ£Â³ôÁê¾ì¤Ï¡¢¾å³¤£Â³ô»Ø¿ô¤¬£°¡¥£°£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£°£²¡ó¡Ë°Â¤Î£²£µ£¹¡¥£¹£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¿¼¥»¥ó£Â³ô»Ø¿ô¤¬£³¡¥£¶£²¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£²£·¡ó¡Ë¹â¤Î£±£³£´£±¡¥£µ£´¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡¡ÊÆÃæÂÐÎ©¤Î´ËÏÂ´üÂÔ¤¬Çã¤¤°Â¿´´¶¤òÍ¶¤¦Î®¤ì¡£ÊÆÃæ¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±ÄÌ¾¦¾å¤Îµ¬À©¤Ç±þ½·¤·¡¢¶î¤±°ú¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Ø·¸²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤â¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£±£·Æü¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë£±£°£°¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢£±£°·îËö¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ë£Á£Ð£Å£Ã¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤È²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤â»Ù¤¨¡£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ï£²£°¡Á£²£³Æü¤ËÂè£²£°´üÃæ±û°Ñ°÷²ñÂè£´²óÁ´ÂÎ²ñµÄ¡Ê£´ÃæÁ´²ñ¡Ë¤ò³«¤¡¢ÍèÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè£±£µ¼¡£µ¥«Ç¯·×²è¡Ê£²£°£²£¶¡Á£³£°Ç¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëÍ½Äê¡£Æâ¼û³ÈÂç¤Ê¤É¤¬¼çÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ»ØÉ¸¤Ç¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤Î£·¡Á£¹·î´ü£Ç£Ä£ÐÀ®Ä¹Î¨¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ£´¡¥£¸¡óÁý¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ê£´¡¥£·¡ó¡Ë¤ò¤ä¤ä¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°»ÍÈ¾´ü¡Ê£´¡Á£¶·î¡Ë¤Î¼ÂÀÓ¡Ê£µ¡¥£²¡ó¡Ë¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢£¹·î¤Î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤ÏÂçÉý¤Ë¾å¿¶¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÏÁ°·î¼ÂÀÓ¤ò²¼²ó¤ê¡¢£±¡Á£¹·î¤ÎÅÔ»ÔÉô¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÅê»ñ¤ÏÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·½Ì¾®¡££±¡Á£¹·î¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯Åê»ñ¤Ï£±£³¡¥£¹¡ó¸º¤È½Ì¾®·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÆß²½·üÇ°¤Ï¤¯¤¹¤Ö¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åö¶É¤Ïº£Ç¯¤ÎÀ®Ä¹Î¨ÌÜÉ¸¡Ö£µ¡¥£°¡óÁ°¸å¡×¤òÃ£À®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÄÉ²Ã¤Î·ÐºÑÂÐºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¤Î¸«Êý¤âº¬¶¯¤¯¡¢·ùµ¤¤¹¤ëÇä¤ê¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Î¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¥Ñ¥ï¡¼È¾Æ³ÂÎ¤Î¹º½£»ÎÍöÈùÅÅ»Ò¡Ê£¶£°£°£´£¶£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¸¡¥£·¡ó¹â¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¡¼Ãæ¹ñÂç¼ê¤ÎËÌµþÃû°×ÁÏ¿·²Êµ»¡Ê£¶£°£³£¹£¸£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó¹â¡¢»º¶È¸þ¤±£É£ï£Ô»ö¶È¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¡Ê£¶£°£±£±£³£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£´¡ó¹â¡¢È¾Æ³ÂÎ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀ¸»º¤Î²Å¶½»ÛÃ£È¾Æ³ÂÎ¡Ê£¶£°£³£²£¹£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³ô¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£Ãæ¹ñÃæÇáÇ½¸»¡Ê£¶£°£±£¸£¹£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤È½§ºÝÌýµ¤¡Ê£¶£°£°£·£µ£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£³¡¥£°¡ó¡¢Ãæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê£¶£°£±£¸£µ£·¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£µ¡ó¡¢ð¡À¾Çá¶È¡Ê£¶£°£±£²£²£µ¡¿£Ó£È¡Ë¤ÈÃæ¹ñ³¤ÍÎÀÐÌý¡Ê£¶£°£°£¹£³£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£²¡¥£°¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º³ô¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢³ô¡¢¾ÃÈñ´ØÏ¢³ô¡¢°åÌô³ô¡¢¶âÍ»³ô¡¢¼«Æ°¼Ö³ô¡¢¶õ±¿³ô¡¢ÉÔÆ°»º³ô¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢»º¶â¤ä¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡¦ÈóÅ´¤ÎÌÃÊÁ¤Ï¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£ÀÖÊö²«¶â¡Ê£¶£°£°£¹£¸£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¶¡¥£¸¡ó¡¢»³Åì²«¶â¡Ê£¶£°£°£µ£´£·¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¶¡¥£³¡ó¡¢Ãæ¶â²«¶â¡Ê£¶£°£°£´£¸£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£µ¡¥£³¡ó¡¢¹ÚðÍ¿§¶âÂ°¡Ê£¶£°£°£²£µ£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£·¡ó¡¢ËÌÊý´õÅÚ¡Ê½¸ÃÄ¡Ë¹â²Êµ»¡Ê£¶£°£°£±£±£±¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¡¢Ãæ¹ñ¥¢¥ë¥ß¡Ê£¶£°£±£¶£°£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£²¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£¸ø±×³ô¡¢ÄÌ¿®³ô¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°²ß·ú¤Æ£Â³ôÁê¾ì¤Ï¡¢¾å³¤£Â³ô»Ø¿ô¤¬£°¡¥£°£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£°£²¡ó¡Ë°Â¤Î£²£µ£¹¡¥£¹£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¿¼¥»¥ó£Â³ô»Ø¿ô¤¬£³¡¥£¶£²¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£²£·¡ó¡Ë¹â¤Î£±£³£´£±¡¥£µ£´¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë