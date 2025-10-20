Ãæ¹ñ7Ž°9·îGDP¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ4.8¡óÁý¤È¿¤ÓÎ¨¸ºÂ®¡Ä1Ž°9·îÉÔÆ°»º³«È¯Åê»ñ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹13.9¡ó¡¡¡Ö»ÍÃæÁ´²ñ¡×¤Ç¤Î¡ÈÊý¿Ë¡É¤ËÃíÌÜ
Ãæ¹ñ¤Î2025Ç¯7·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤ÎGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ4.8¡óÁý¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·Êµ¤¤Î¸ºÂ®·¹¸þ¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñÂè3»ÍÈ¾´ü¤ÎGDP¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥×¥é¥¹4.8¡ó¤È¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿¤ÓÎ¨¤¬¸ºÂ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃÈñÆ°¸þ¤ò¼¨¤¹¾®ÇäÇä¾å¹â¤Ï9·î¤Þ¤Ç¤Î4¥«·îÏ¢Â³¤Ç¿¤ÓÎ¨¤¬Á°¤Î·î¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸ºÂ®¤·¤¿¤Û¤«¡¢1·î¤«¤é9·î¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯Åê»ñ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹13.9¡ó¤È¡¢¸·¤·¤¤ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ËÌµþ¤Ç¤Ï·ÐºÑÀ¯ºö¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¶¦»ºÅÞ¤Î½ÅÍ×²ñµÄ¡Ö»ÍÃæÁ´²ñ¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£