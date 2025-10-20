MISSHA¤ÈCHOGONGJIN¤Î¹ë²Ú¶¦±é♡2025¥¦¥£¥ó¥¿ー¥³¥Õ¥ìÅÐ¾ì
Åß¤ÎÅþÍè¤È¤È¤â¤Ë¡¢È©¤Î´¥Áç¤ä¤¯¤¹¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤ëµ¨Àá¡£¤½¤ó¤Êº£¡¢´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎMISSHA¡Ê¥ß¥·¥ã¡Ë¤ÈCHOGONGJIN¡Ê¥Á¥ç¥´¥ó¥¸¥ó¡Ë¤«¤é¡¢¿´¤âÈ©¤âËþ¤¿¤¹¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿ー¥³¥Õ¥ì2025¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹♡ ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
MISSHA¤ÎÄêÈÖ¥·¥êー¥º¤«¤éÅÐ¾ì¡ªÆ©ÌÀ´¶¤ò³ð¤¨¤ë2¼ï¤Î¥³¥Õ¥ì
¡Ò2025 ¥ß¥·¥ã ¥Ó¥¿¥·ー¥×¥é¥¹ ¥³¥Õ¥ì¡Ó
ÆâÍÆ¡§²½¾Ñ¿å¡¿ÈþÍÆ±Õ¡Ê°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ë¡¿¥¯¥êー¥à¡¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥ß¥éー¡ÊYELLOW¡Ë¡¿¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡ÊBLACK¡Ë
Í½ÌóÆÃÅµ¡§¥ê¥Ã¥×¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹#1 HOT¡¿¥¨¥¢¥êー¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯HN¥Ï¥Ëー¡¦RG¹âÎï¿Í»²
¡Ò2025 ¥ß¥·¥ã ¥¿¥¤¥à¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ¥³¥Õ¥ì¡Ó
²Á³Ê¡§7,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆ¡§¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹5th¡¿¥Ê¥¤¥È¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹5th¡¿¥ì¥Á8000¥·¥ç¥Ã¥È½¸Ãæ¥¯¥êー¥à¡¿´Ì¥ß¥éー¡ÊPURPLE¡Ë¡¿¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡ÊNAVY¡Ë
Í½ÌóÆÃÅµ¡§¥ê¥Ã¥×¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹#2 COOL¡¿¥Ê¥¤¥È¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥Þ¥¹¥¯¡ß2Ëç
MISSHA¤«¤é¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óCÇÛ¹ç¤ÇÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤ÎÈ©¤ØÆ³¤¯¡Ö¥Ó¥¿¥·ー¥×¥é¥¹ ¥³¥Õ¥ì¡×¤È¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ¥³¥Õ¥ì¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤É¤Á¤é¤â¿Íµ¤¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤ò°ìÅÙ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëìÔÂô¤Ê¥»¥Ã¥È¡£´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅß¤Ë¡¢Æ©ÌÀ´¶¤È¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥Ö¥¯¥í¥à¡ß¥Ý¥±¥â¥ó¡Û¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¦¥Ë¥ó¥Õ¥£¥¢¡¦¥Ö¥é¥Ã¥ー¤¬µ±¤¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó♡
CHOGONGJIN¤«¤é¤Ï¡¢¹âÎï¿Í»²¤ÎÎÏ¤Ç½á¤¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ä¥äÈ©¤Ø
¡Ò2025 ¥Á¥ç¥´¥ó¥¸¥ó ¥è¥ó¥¢¥ó ¥³¥Õ¥ì¡Ó
²Á³Ê¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
MISSHA¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥ÉCHOGONGJIN¤«¤é¤Ï¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥µ¥¤¥ó¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¡Ö¥è¥ó¥¢¥ó ¥³¥Õ¥ì¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¹âÎï¿Í»²¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ÚÊýÀ®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¾å¼Á¤Ê¥Ï¥êÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¦¤¿¤Ó¤ËÈ©¤¬ÆâÂ¦¤«¤é¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤ÎÈ©Çº¤ß¤ò¥±¥¢¡£Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢ÂÎ¸³¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¢ö
ÆâÍÆ¡§²½¾Ñ¿å¡¿ÈþÍÆ±Õ¡¿¥ªー¥Ðー¥Ê¥¤¥È¥¯¥êー¥à¡¿´Ì¥ß¥éー¡¿¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
Í½ÌóÆÃÅµ¡§¥è¥ó¥¢¥ó ¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¡ß3Ëç¡Ê¢¨¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×ËÜÅ¹¤Î¤ß¡Ë
¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¤ÇÅß¤Î¤´Ë«Èþ»þ´Ö¤ò♡
MISSHA¤ÈCHOGONGJIN¤¬Â£¤ë¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿ー¥³¥Õ¥ì2025¡×¤Ï¡¢È©¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾å¼Á¤Ê¹á¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¡£
Í½Ìó¤Ï2025Ç¯10·î20Æü(·î)10:00¤«¤é¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×ËÜÅ¹¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
´¥ÁçÃÎ¤é¤º¤Î¥Ä¥äÈ©¤ò³ð¤¨¤ëÅß¤ÎÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«♡