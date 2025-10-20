Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ö¿Í¤´¤È¤ß¤¿¤¤¡×»ÔµÄÁª¤Î·ë²Ì¼õ¤±¤¿ÅÄµ×ÊÝ°ËÅì»ÔÄ¹¤ÎÉ½¾ð¤È¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤¤ì´é
¥¿¥ì¥ó¥ÈÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê54¡Ë¤¬20Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªSmile¡ª¡Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î³ØÎò¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ç¡¢Æ±»á¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦»ÔµÄÁª¤ÎÅê³«É¼¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£20¿Í¤ÎÅöÁª¼Ô¤ÎÆâÌõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤Ë»¿À®¤¹¤ë¸õÊä¤¬19¿Í¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¸õÊä¤¬1¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÁªµó·ë²Ì¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÅêÉ¼Î¨¤¬¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ÔÌ±¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¯ºöÏÀÁè¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆüÅÐÄ£¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¼Ì¿¿¤â¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡ÄÀ²¤ìÀ²¤ì¤·¤¿É½¾ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤ò»ØÅ¦¡£Æ±»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅêÉ¼Î¨¤¬¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿Í¤´¤È¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
MC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥ÊÀÐ°æÎ¼¼¡¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬²ò»¶¤µ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¤È¡¢Âçµ×ÊÝ¤â¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁÛÄêÆâ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤«¤é¤·¤¿¤é¡Ê¼«¿È¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ï¡Ë¡Ø¤Þ¤¢¡¢1¿Í¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ù¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¢¤¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£