°ì½Ö¤Ç¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡£±¿Å¾¼ê¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¤Í
»ç³°Àþ¤ä¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ã¤Æ¡¢ÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¿§¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò°ì½Ö¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¡£Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤äÃÏ²¼Æ»¤òÈ´¤±¤ÆµÞ¤Ë»ë³¦¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÌÜ¤¬½ç±þ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é»ë³¦¤¬°Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Â®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÉÝ¤¯´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä´¸÷¥ì¥ó¥º¤ä²Ä»ë¸÷Ä´¸÷¥ì¥ó¥º¤Ç¤Ï¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ëÂ®ÅÙ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢°ì½Ö¤Ç¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥§¥¢¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡£CEATEC 2025¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÌÌÇò¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ONESEC EYEWEAR¤Î¡ÖAdaptive Smartwear¡×¤Ï¡¢¸÷¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È½Ö»þ¤Ë¥ì¥ó¥º¤¬°Å¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½ÂÃ«¶è¤Ë¤¢¤ëÆ©ÌÀ¥È¥¤¥ì¤È°ì½ï¡£ÉáÃÊ¤ÏÄÌÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥ì¥ó¥º¤¬Æ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸÷¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÄÌÅÅ¤¬¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ°Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì²ó¤Î½¼ÅÅ¤Ç3Ëü»þ´Ö¡ÊÌó3Ç¯¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼÷Ì¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤È¥ì¥ó¥º¤¬°Å¤¯¤Ê¤ë¡á¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥â¡¼¥É¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ä¤±¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸÷¤ò´¶¤¸¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤ò±£¤¹¤È°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ»ë³¦¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
UV¤Ï99%¥Ö¥í¥Ã¥¯²ÄÇ½¡¢IP57¤ÎËÉ¿ÐËÉ¿å¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌ¤È¯Çä¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂæÏÑ¤ä¹á¹Á¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¥Ä´¤ÊÇä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¸³«¤¬¤¢¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤«¤â¡£»î¤¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤«¤éÁª¤Ü¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â¿¤¤¤«¤éÉáÃÊ»È¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Þ¤¡¡¢»ä¤¬¥á¥¬¥Í¹¥¤¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê°ËÃ£¥á¥¬¥Í¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£
Source: ONESEC EYEWEAR