¡ãÊ¸¤Î¤µ¤¤á¤Î¸ý¹È¤â¡Á¡äÄÕ½Å¤ÈÄá²°¤Ë¾è¤»¤é¤ìÈþÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿À¯±é¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ä»ëÄ°¼Ô¡Ö°µ´¬¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö»³ÅìµþÅÁÀèÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Ï²Î¤Ë¥À¥ó¥¹¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ËþÅÀ¡×
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ÅÀîÍºÂç¡Ö¼«Ê¬¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦¡ãÍÛ¥¥ã¡äËÌÈøÀ¯±é¤ò¤É¤¦±é¤¸¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡¢Âç¤¤¤ËÇº¤ó¤Ç¡£¤·¤«¤·¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡Ä¡×
10·î19ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè40²ó¡Ö¿Ô¤¤»¤Ì¤ÏÍß¤ÎÀô¡×¤Ë¤Æ¸Þ½½Æü¼ê¾û¤Î·º¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Á¡¢É®¤ò¼¹¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»³ÅìµþÅÁ¤³¤ÈÀ¯±é¡£
¤½¤ÎÀ¯±é¤¬¡¢ÄÕ²°¤ÈÄá²°¤Î¤¢¤ëºö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¶Á¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈþÀ¼¤¬SNS¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö°Ê²¼Âè40²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè40²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¿È¾åÈ¾¸º¤Î·º¤ò¼õ¤±¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¡¢¼¹É®°ÍÍê¤Î¤¿¤áµþÅÁ¡ÊÀ¯±é¡Ë¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¤µ¤ó¡Ë¤òË¬¤Í¤ë¡£
¤½¤³¤ÇºÊ¤ÎµÆ¡ÊË¾³¤É÷ÅÍ¤µ¤ó¡Ë¤«¤é¡¢ÂìÂôàôµÈ¡Ê¤µ¤¤Á¡Ë¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤µ¤ó¡Ë¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÂ÷¤µ¤ì¤¿ÄÕ½Å¡£
¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¼êÂå°·¤¤¤ÇÅ¹¤ËÃÖ¤¯¤¬¡¢àôµÈ¤Ï¾¡Àî½Õ¾Ï¡ÊÁ°ÌîÊþºÈ¤µ¤ó¡Ë¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿Äï»Ò¡¦¾¡Àî½ÕÏ¯¡Ê¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤µ¤ó¡Ë¤È·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
¤µ¤é¤ËÄÕ½Å¤Ï²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¤µ¤ó¡Ë¤ÎÉÁ¤¤¤¿¤¤è¤Î³¨¤«¤é½÷À¤ÎÂç¼ó³¨¤Î°Æ¤ò»×¤¤¤Ä¤¡¢²ÎËû¤Ë²ñ¤¤¤ËÆÊÌÚ¤Ø¸þ¤«¤¦¤¬¡Ä¡£
¤·¤Ö¤·¤ÖÏ¢¤ì½Ð¤µ¤ì¤¿À¯±é
¥É¥é¥Þ¤Î½ªÈ×¡¢ÄÕ²°¤òË¬¤ì¤¿Äá²°¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«É®¤ò¼¹¤é¤Ê¤¤»³ÅìµþÅÁ¤³¤ÈÀ¯±é¤¬¡¢±ìÁðÆþ¡Ê¤¿¤Ð¤³¤¤¤ì¡Ë¤ÎÅ¹¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤ËÍè¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤ò½¸¤á¤ë¤Ù¤¯½ñ²è²ñ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÊ¹¤¡¢ÄÕ½Å¤Ï»×°Æ¤¹¤ë´é¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¡£
¿¿¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹À¯±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð±ìÁðÆþ²°¤À¡×¡Ö»³ÅìµþÅÁ¡¢ËÌÈøÀ¯±é¤ÎºÇ¸å¤ÎÆü¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÄÕ½Å¤ÈÄá²°¤«¤éÂ¥¤µ¤ì¡¢µÒ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Ö¤·¤ÖÏ¢¤ì½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈÉô²°¤ÏÀ¯±é¤ÎÅÐ¾ì¤òÂÔ¤Ä¿Í¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ê¡£
¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¡Ö¤è¤Ã¡ª¡×¡Ö¤¤ã¡Á¡ªµþÅÁÀèÀ¸¡ª¡×¡ÖµþÅÁ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´îÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤³¤ÇÀ¯±é¤µ¤ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥â¥Æ¤Î¥¹¥³¡¼¥ë¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î²òÀâ¤¬¡£
¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç²Î¤Ã¤¿À¯±é
¡Ö¿§ÃË¡ª¡×¡ÖµþÅÁÀèÀ¸¡ªÆüËÜ°ì¡ª¡×¡Ö¤è¤Ã¡ªµþÅÁ¡ª¡×¤È³åºÓ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿À¯±é¡£
¡Ö¤Ø¤Ø¤Ø¤Ø¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤ò¿Ê¤à¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï»°Ì£Àþ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ë¾³¤É÷ÅÍ¤µ¤ó±é¤¸¤ëºÊ¡¦µÆ¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡£
¤½¤ì¤«¤éµÆ¤Î»°Ì£Àþ¤Î²»¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¼«ºî¤Î±´¡Ö¤¹¤¬¤Û¡×¤ò²Î¤¤½Ð¤·¤¿À¯±é¡£
¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¡ÖÊ¸¤Î¤µ¤¤á¤Î¸ý¹È¤â¡Á¢ö¡×¤Ê¤É¤È²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢µÒ¤ÎÁ°¤Ë¿Ê¤ß½Ð¤ë¤È¤è¤êÂç¤¤Ê³åºÓ¤¬¡£
À¯±é¤Î¡Ö¤¨¡Á¤¨¡Á¤¨¡Á¤¨¡Á¤¨¡×¤È¤Î²ÎÀ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤è¤Ã¡ª¤è¤Ã¡ª¤è¤Ã¡ª¤è¤Ã¡ª¡×¤È¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬µ¯¤³¤ê¡¢ÂÀÊå¤È¤¤¤¦µÒ¤«¤é¤Ï¼«Ãø¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢¾Ð´é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤ÈÄá²°¤Ï¸ß¤¤¤ËÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤ÎÈ¿±þ
ÄÕ½Å¤ÈÄá²°¤Î»Å³Ý¤±¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾è¤ê¡¢ºÊ¡¦µÆ¤Î»°Ì£Àþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ÅìµþÅÁ¤³¤ÈÀ¯±é¡£¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¶Á¤«¤»¤¿¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþÀ¼¤Ë¡¢SNS¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î´¶ÁÛ¤¬¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»³ÅìµþÅÁÌò¤¬¤Ê¤¼¸ÅÀîÍºÂç¤µ¤ó¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¡£Ë¾³¤É÷ÅÍ¤µ¤ó¤Î»°Ì£Àþ¤â¤¹¤´¤¤¡×¡Ö²Î¤¦¤Ã¤Þ¡¢Ã¯¡©¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤é¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Öº£²ó¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â»³ÅìµþÅÁ¤³¤ÈÀ¯±éÍÍ¤Î°úÂà¼°¤Ê¤é¤ÌFC¤Î½¸¤¤¥·¡¼¥ó¤¬°µ´¬¡×¡ÖÂÀÊå¤¬¤¤¤º¤ìÉâÀ¤É÷Ï¤¤Îºî¼Ô¡¦¼°Äâ»°ÇÏ¤Ë¡×¡Ö²Î¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¥¾¥ï¥Ã¡£ËÜÅö¤Ëçæ¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¡Ä»³ÅìµþÅÁÀèÀ¸¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Ê¡Ê°ã¡×¡Ö»Å³Ý¤±¤ËºÇ¸å¤Ï´î¤ó¤Ç¾è¤Ã¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦µþÅÁ¤ò±é¤¸¤ë¸ÅÀî¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼»³ÅìµþÅÁÀèÀ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤¬ÈþÀ¼¤ò¹ì¤«¤»¤ë²Î¤¢¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤¢¤ê¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤¢¤ê¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹ËþÅÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÉÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£
ÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NHK¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡ÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¸ì¤ê¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£