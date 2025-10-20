ÊÒÂ¦4g¡ß¿²¥Û¥ó¤Ë¤â»È¤¨¤ë¶Ë¾®¥Ü¥Ç¥£¡¡final»Ë¾åºÇ¾®¥Î¥¤¥¥ã¥ó¡ØZE300¡Ù¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¹ñÆâ¥ªー¥Ç¥£¥ª¥áー¥«ーfinal¤Ï¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ØZE300¡Ù¤ò10·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï5,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£Îß·×½Ð²Ù50ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡ÖCOTSUBU¡×¤ò¥Ùー¥¹¤ËÀß·×¤µ¤ì¡¢ÊÒÂ¦¤ï¤º¤«4g¤È¤¤¤¦¶Ë¾®·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢final¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Ûfinal¡ØZE300¡Ù¡Ô¾ÜºÙ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó°ìÍ÷¡Õ¡Ë
¢£¾®¤µ¤Ê¼ª¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë4gÀß·×
¡¡¡ØZE300¡Ù¤Ï¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¡ØZE3000 SV¡Ù¤è¤êÂÎÀÑ¤òÌó20¡óºï¸º¤·¡¢final»Ë¾åºÇ¾®¡¦ºÇ·ÚÎÌ¤Î¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®·¿ãþÂÎ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÁõÃå´¶¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼ª¤«¤é¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¿²¤Ê¤¬¤é¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÉô¹½Â¤¤Ï´°Á´¿·Àß·×¤Ç¡¢·ÚÎÌ²½¤È²»¼Á¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡£
¡¡ÆÈ¼«¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ë¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÅëºÜ¤·¡¢¼×²»À¤È¼«Á³¤Ê²»¼Á¤òÎ¾Î©¡£¼þ°Ï¤Î²»¤ò¼è¤ê¹þ¤à¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥âー¥É¡×¤âÈ÷¤¨¡¢º¸Â¦¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç´ÊÃ±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¡£ÄÌ¶ÐÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¡£
¢£¿²¥Û¥ó¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¡È°µÇ÷´¶¥¼¥í¡ÉÀß·×
¡¡¼ªÆ»Æâ¤Î°µÎÏ¤òÆ¨¤¬¤¹¡Ö¥¨¥¢¥Õ¥íー¥Ýー¥È¡×¤òºÎÍÑ¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤ÀºÝ¤Î¸ÝËì¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¿²¤Ê¤¬¤éÁõÃå¤·¤Æ¤âÄË¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ø¤ÎÉé²Ù¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÄ¹´üÅª¤ÊÂÑµ×À¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Î¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤ÏºÆÀ¸¡¦Ää»ß¡¦ÄÌÏÃ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¬¡¢5²óÏ¢Â³¥¿¥Ã¥×¤Ç¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ë¡Ö¥¿¥Ã¥ÁÁàºîÌµ¸úµ¡Ç½¡×¤âÅëºÜ¡£¿²ÊÖ¤ê¤ä¼ê¤ÎÀÜ¿¨¤Ç¤Î¸íÁàºî¤òËÉ¤°¤Û¤«¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹²»¤ÈLEDÅÀÅô¤âÆ±»þ¤ËOFF¤È¤Ê¤ê¡¢°Å¤¤´Ä¶¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£final¤é¤·¤¤¥¯¥ê¥¢¤Ç½À¤é¤«¤Ê²»¼Á
¡¡ÆâÉôÀß·×¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢½À¤é¤«¤¯¼«Á³¤Ê¶Á¤¤È¡¢¥¯¥ê¥¢¤ÇºÙ¤ä¤«¤Ê²»¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÎ¾Î©¡£²»³Ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ°²è¤ä¥²ー¥à¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤âÄ°¤Èè¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÀÇ½¥Þ¥¤¥¯¤òÆâÂ¢¤·¡¢ÄÌÏÃÉÊ¼Á¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØZE300¡Ù¤Ï¡ÖBLACK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¡ÖSKY GRAY¡Ê¥¹¥«¥¤¥°¥ìー¡Ë¡×¡ÖGREIGE¡Ê¥°¥ìー¥¸¥å¡Ë¡×¤Î3¿§Å¸³«¡£É½ÌÌ¤Ë¤Ï»ØÌæ¤äÈé»é¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¡Ö¥Ñ¥¦¥Àー¡¦¥³ー¥È¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼ê¤«¤é³ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
◼︎À½ÉÊ»ÅÍÍ¡¦ÂÐ±þ¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¡§SBC¡¢AAC¡¦ºÆÀ¸»þ´Ö¡§¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ Ìó5.5»þ´Ö¡¿¥±ー¥¹Ê»ÍÑ Ìó16.5»þ´Ö¡¦½¼ÅÅ»þ´Ö¡§Ìó1.5»þ´Ö¡¦ËÉ¿åÀÇ½¡§IPX4¡¦½ÅÎÌ¡§ÊÒÂ¦Ìó4g¡¦ÉÕÂ°ÉÊ¡§½¼ÅÅ¥±ー¥¹¡¢¥¤¥äー¥Ôー¥¹¡ÊTYPE E SS/S/M¡Ë¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§5,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î17Æü¡¦¼è¤ê°·¤¤¡§final¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥¤¥ä¥Û¥óÀìÌçÅ¹¡¦À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://final-inc.com/products/ze300
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë