¡ÖÊ£¿ôÌ¾¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×°û¿©Å¹¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿14¿Í¡¡¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¾É¾õ¡Ú¹áÀî¡Û
¹â¾¾»ÔÊÝ·ò½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î15Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤Î¶ÐÌ³Àè¤«¤é¡¢¡ÖÊ£¿ôÌ¾¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ï¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤ì¤¬ÉÂ¸¶ÀºÙ¶Ý¡Ö¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿ー¡¦¥¸¥§¥¸¥å¥Ë¡×
¤³¤Î¥°¥ëー¥×19¿Í¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢º£·î10Æü¹â¾¾»ÔÊÒ¸¶Ä®¤Ë¤¢¤ë¡ÖBERNERS art¡õdiner¡×¡Ê¥Ðー¥Êー¥º¥¢ー¥È¥¢¥ó¥É¥Ç¥£¥Êー¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á14¿Í¤¬²¼Î¡¤ÈÊ¢ÄË¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
14¿Í¤Î¾É¾õ¤ÈÀøÉú´ü´Ö¤¬¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿ー¡Ú²èÁü①¡Û¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È°ìÃ×¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á10¿Í¤ÎÊØ¤«¤é¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿ー¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë°û¿©Êª¤¬¤³¤Î°û¿©Å¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¿©»ö¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤³¤Î°û¿©Å¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¿©»ö¤¬¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ë¿©ÃæÆÇ¤ÈÃÇÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¿©»ö¤Ï¡¢
¡¦·ÜÆù¤ÎÃº²Ð¾Æ¡Ê¤¿¤¿¤É÷¡Ë
¡¦¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¤È³Ãì¤Î¥Þ¥ê¥Í
¡¦¤¿¤¤³¤ß»³ºÚ¤ª¤³¤ï
¡¦À¸¥Ï¥à
¡¦¥µ¥é¥À
¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È
¡¦¥¤¥«¤ÎÅ·¤×¤é
¡¦¥Ê¥Ã¥ÄÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹â¾¾»ÔÊÝ·ò½ê¤Ï¡¢¿©»ö¤òÄó¶¡¤·¤¿°û¿©Å¹¤ò¡¢¤¤ç¤¦¡Ê20Æü¡Ë¤«¤éº£·î22Æü¤Þ¤Ç3Æü´Ö¤Î±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£