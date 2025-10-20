¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡Ö¥Ï¥µ¥ß¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¤¡×¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¤Ê¤êÃËÀÅ¹°÷¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿¤« 53ºÐÌµ¿¦ÃË¤òÂáÊá=ÀÅ²¬¸©·Ù
ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»ÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¼Ú¤ê¤¿¥Ï¥µ¥ß¤òÃËÀÅ¹°÷¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¤Æ¶¼¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢53ºÐ¤ÎÌµ¿¦ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë½ÎÏ¹Ô°ÙÅù½èÈ³¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶èµµÍ¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË(53)¤Ç¤¹¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢2025Ç¯7·î²¼½Ü¡¢ÈØÅÄ»ÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¼Ú¤ê¤¿¥Ï¥µ¥ß¤òÃËÀÅ¹°÷¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¤Æ¡¢¶¼¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¥ì¥¸¼þ¤ê¤Ç¡¢ÃËÀÅ¹°÷¤Ë¡Ö¥Ï¥µ¥ß¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÍÍê¤·¡¢¥Ï¥µ¥ß¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢²¿¤â¤»¤º¤ËÅ¹¤ò¸å¤Ë¤·¡¢ÃËÀÅ¹°÷¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò´Þ¤á¡¢¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£