Âçºå¤Î¥¯¥Ü¥¿À×ÃÏ¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¸¡Æ¤¡¡¥ß¥Ê¥ß¡¢ºÆ³«È¯¤Ç¿·µòÅÀ
¡¡Íè½Õ¤ËËÜ¼Ò¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ë¥¯¥Ü¥¿¤Ï20Æü¡¢Âçºå»ÔÏ²Â®¶è¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê·úÀß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ºÆ³«È¯»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÊç½¸Í×¹à¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÊÝÍ¤¹¤ëÎÙÀÜÃÏ¤â´Þ¤á¤ÆÌó2Ëü4ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ê¡¢ºÆ³«È¯¤ÇÂçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß¤Î¿·¤·¤¤µòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¯¥Ü¥¿¤Î¸½ºß¤ÎËÜ¼Ò¤Ï¡¢ÃÛ50Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¡£Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Âçºå±ØËÌÂ¦¤ÎºÆ³«È¯¶è°è¡Ö¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¡×¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤òºòÇ¯5·î¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥Ü¥¿¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê·úÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°Õ»×·èÄê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î°Æ¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¼Ò¤ÏÆî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»ÆñÇÈ±Ø¤Ë¶á¤¯¡¢¼þÊÕ¤Ë¤Ï°û¿©Å¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡£