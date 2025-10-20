´ØÀÇ¸ò¾Ä¡¢TV½Ð±é¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡Ä¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Î385Æü¤Î¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ
¡¡Ã¯¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤Î¤«¡£ÊóÆ»¤ËÎ×¤à»ÑÀª¤Ï¡£¹¥¤¤Ê°û¿©Å¹¤Ï¡£ºßÇ¤´ü´Ö¤¬385Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡£ËèÆü¤Î¹ÔÆ°¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö¼óÁêÆ°ÀÅ¡×¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ä¾ÀÜ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡À¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤òºîÀ®¤·¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬ÇÛ¿®¤·¤¿¼óÁêÆ°ÀÅ¤Îµ»öÆâÍÆ¤òÊ¬ÀÏ¡£
¡¡ÌÌ²ñ¼Ô¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶ÉÄ¹¤Î²¬ÌîÀµ·É»á¡£ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤ÏÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬º£Ç¯4·î¤Ë¹â´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¡¢²ñ¤¦ÉÑÅÙ¤Ï·î7²óÄøÅÙ¤«¤é11²óÄøÅÙ¤Ø¤È¾å¾º¡£¸ò¾Ä¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤¿9·î¤Ë¤Ï16²óÌÌ²ñ¤·¡¢1Æü3²ó¤Î»þ¤â¡£
¡¡¡ÖÊóÆ»ÈÖÁÈ¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¼ýÏ¿²ó¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â34²ó¡£Á°Ç¤¤Î´ßÅÄÊ¸Íº»á¡¢¿ûµÁ°Î»á¡¢¸Î°ÂÇÜ¿¸»°»á¡ÊÂè2¼¡À¯¸¢¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¼«Ì±ÅÞÍ»Ö¤Î¡Ö¥é¡¼¥á¥óÊ¸²½¿¶¶½µÄ°÷Ï¢ÌÁ¡×¤Ç²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢»²±¡ÁªÁ°¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¿·³ã¸©¤Ê¤É¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÍÌ¾Å¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£