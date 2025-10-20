¡Ú²òÀâ¡Û¡Ö¼«Ì±°Ý¿·¡×Ï¢Î©À¯¸¢¤Ç¼Â¼Á¹ç°Õ¡ÖµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡×¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶âÇÑ»ß¡×¤É¤¦¹ç°Õ¡©¹â»ÔÀ¯¸¢¤Îº£¸å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢20Æü¸á¸å6»þ¤«¤éÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò³«¤¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤Î¼ùÎ©¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¸á¸å6»þ¤«¤é¼«Ì±¡¢°Ý¿·Î¾ÅÞ¤¬ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯Â¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ç°Õ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦´äÅÄÌÀ»Ò¤µ¤ó¡§
¤Þ¤º¤Ï°Ý¿·¤¬1ÈÖ¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Î¼Â¸½¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¼êÂ³¤Åª¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢µÄÏÀ¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Ê¸¸À¤Ë¤·¤Æ¹ç°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÊ¸¸À¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÇÑ»ß¡£¾ÃÈñÀÇ¤Î2Ç¯´Ö¥¼¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âºâ¸»ÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É½¸½¤Ö¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤«¤é¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ¯ºö¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÆüËÜ°å»Õ²ñ¤¬»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉ½¸½¤Ö¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¡¢É½¸½¤Ö¤ê¤¬¤É¤¦Ã´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
½µËö¡¢¤¤¤í¤¤¤íÆ°¤¤Þ¤·¤¿¤¬20ÆüÄ«¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤¬¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Ë¼«¤éÅÅÏÃ¤·¤ÆÏ¢Î©¹ç°Õ¤·¤Þ¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î2¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¹¤«¡©
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦´äÅÄÌÀ»Ò¤µ¤ó¡§
¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¹ñ²ñµÄ°÷Æ±»Î¤¬Ä¹Ç¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ÆÅÞ¤ÈÅÞ¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÈµÈÂ¼¤µ¤ó¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¬1ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤Ë¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤¬¡¢Ç®°Õ¤ÈÇ®°Õ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÀÜ¶á¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÇ®ÎÌ¤Çº£²ó¡¢¹ç°Õ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤³¤Î¤Þ¤Þ¹ç°Õ¤¹¤ì¤Ð21Æü¡¢¹â»ÔÁíÍýÃÂÀ¸¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÕÎ½¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤³¤Î´Ö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦´äÅÄÌÀ»Ò¤µ¤ó¡§
º£²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ÛÎã¤Î¾õÂÖ¤ÇÁíÁíÊ¬Î¥¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¼¹¹ÔÉô¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤Þ¤À¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤«¤é³ÕÎ½Í½Äê¼Ô¤Ë¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ÁíÁíÊ¬Î¥¤ÎÃæ¤Ç¤Îºî¶È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿ÈÂÎ¸¡ºº¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë²áµî¤Ë³ÕÎ½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿ÈÂÎ¸¡ºººÑ¤ß¤ÎÊý¤ÏÁá¤¯¤âÆâ¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¿·µ¬¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤éºî¶È¤òµÞ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Îã¤¨¤Ð´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿ÈÂÎ¸¡ºº¤ò´Þ¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£³ÕÎ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¾ðÊó¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦´äÅÄÌÀ»Ò¤µ¤ó¡§
½÷À¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤«¤é·ÐºÑ·Ï¤ÎÂç¿Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤´¼«¿È¤È¹Í¤¨Êý¤¬°ìÃ×¤·¤¿¿Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£