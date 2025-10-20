¥Ð¥Ö¥ëÏÀµÄ¹â¤Þ¤ë¶â»Ô¾ì
Àè½µ¡Ê10·î13Æü½µ¡Ë¤ÎÆ°¤¡§ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤ÎºÆÇ³¡¢ÊÆÃÏ¶ä¤Î¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯Éâ¾å¤ÇÆâ³°¶â²Á³ÊÅÜÅó¤ÎºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¡NY¶â°ì»þ4,400¥É¥ëÀÜ¶á¡¢JPX¶â1Æü¤Ç1000±ßÄ¶¾å¾º
¥Þー¥±¥Ã¥È´ØÏ¢¤Î²¤ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¶â»Ô¾ì¤Î¥Ð¥Ö¥ëÏÀµÄ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µ¡Ê10·î13Æü½µ¡Ë¤ÎÆâ³°¶â»Ô¾ì¤ÎÃÍÆ°¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥Ö¥ë¤ò»×¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¶âÀèÊª²Á³Ê¡ÊNY¶â¡Ë¤Ï¡¢4,000¥É¥ë³ä¤ì¤Î¿å½à¤«¤é°ì»þ¤Ï4,400¥É¥ë¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤Ê¤É5±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤Ç¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Î²áµîºÇ¹âÃÍ¤Î¹¹¿·¤¬Â³¤¤¤¿¡£½ªÃÍ¥Ùー¥¹¤Ç¤â½µ½é10·î13Æü¤«¤é10·î16Æü¤Þ¤Ç4±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤Î¹¹¿·¤¬Â³¤¤¤¿¡£½µËö10·î17Æü¤Ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤ËÂç¤¤¯È¿Íî¡ÊÁ°ÆüÈæ91.30¥É¥ë°Â¡Ë¤·¤¿¤¬¡¢½ªÃÍ¤Ï4,213.3¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½ªÃÍ¥Ùー¥¹¤Ç¸«¤Æ10·î¤ËÆþ¤ê10·î17Æü¤Þ¤Ç12±Ä¶ÈÆüÃæ9±Ä¶ÈÆü¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢½ªÃÍ¤Ç¤Ï10·î16Æü¤Î4,304.6¥É¥ë¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ç¤Ï10·î17Æü¤ÎNY»þ´Ö³°¼è°ú¤Î¥¢¥¸¥¢»þ´Ö¤ËÉÕ¤±¤¿4,392.0¥É¥ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½µÂ¤ÏÁ°½µËöÈæ212.9¥É¥ë¹â¡Ê5.32¡ó¡Ë¤Ç9½µÂ³¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àè½µ¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ï4,011.3～4,392.0¥É¥ë¤ÇÃÍÉý¤Ï380.70¥É¥ë¤ÈÁ°½µ¤Î171.8¥É¥ë¤«¤éÂç¤¤¯³ÈÂç¤·¤¿¡£¸å½Ò¤¹¤ë¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿10·î17Æü¤Ë¤Ï°ì»þµÞÈ¿Íî¤·¡¢1Æü¤ÎÃÍÉý¤¬¾å²¼196¥É¥ë¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢²Á³Ê¿å½à¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ìÊÑÆ°Î¨¤â¾å¤¬¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢9·î¤Ï·î´Ö¤Ç357.10¥É¥ë¡Ê10.16¡ó¡Ë¤ÎÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢10·î¤Ï17Æü¤Þ¤Ç¤Ç340.1¥É¥ë¡Ê8.78¡ó¡Ë¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î´Ö¤Ë3,800¥É¥ëÂæ¸åÈ¾¤«¤é°ì»þ4,400¥É¥ë¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¡£°ÛÎã¤Î¾å¾º¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÂ®¤µ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¿·¤¿¤ÊÇã¤¤¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤ÎÉâ¾å
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²Á³Ê¿å½à¤òÂç¤¤¯ÀÚ¤ê¾å¤²¤¿NY¶â¤À¤¬¡¢¾å¾º²ÃÂ®¤ÎÇØ·Ê¤Ï¿·¤¿¤Ê¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡£
ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤ºÆÇ³
°ì¤Ä¤ÏÁ°½µÍè»Ô¾ìÁ´ÈÌ¤Î´Ø¿´»ö¤È¤·¤Æ±Æ¶ÁÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤¿ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤ÎºÆÇ³¤À¡£10·î10Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö11·î1ÆüÉÕ¤ÇÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë100¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Ï10·î9Æü¡¢¡Ö¥ì¥¢¥¢ー¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë´ØÏ¢¤Î²Ã¹©µ»½Ñ¤Ø¤Îµ¬À©¤ò³ÈÂç¤·¡¢Ìµµö²Ä¤Ç³¤³°´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥¢¥¢ー¥¹Í¢½Ðµ¬À©¶¯²½¤ÎÁË»ß¤ò¸ò¾Ä¤ÎºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤«¤Í¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¡£
°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬º£¸å¤Î¸ò¾Ä¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ö¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ç¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡ÊÀÚ¤êÎ¥¤·¡Ë¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Î¤«¡¢»Ô¾ì¤Ï¾õ¶·¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆÃÏ¶ä2¹Ô¤Ë¿®ÍÑ·üÇ°¤¬Éâ¾å
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢10·î16Æü¤ËÊÆÃÏ¶ä2¹Ô¤¬ÉÔÀµµ¿ÏÇ¤ËÍí¤àÍ»»ñ¤ÎÌäÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¿®ÍÑ·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆÃÏ¶ä¤Î¥¶¥¤¥ª¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï»Ò²ñ¼Ò¤Î¶ä¹Ô¤ÎÍ»»ñ¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔÀµ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¼Ú¤ê¼ê¤òÄóÁÊ¤·¡¢Ìó6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó90²¯±ß¡Ë¤òÂßÅÝ°úÅö¶â¤È¤·¤Æ·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£°ìÊý¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥Ð¥ó¥³ー¥×¤âÆ±ÍÍ¤ÎÄóÁÊ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÊÆ¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ÊSEC¡Ë¤Ø¤ÎÄó½Ð»ñÎÁ¤Ë¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
9·î¤Ë¤ÏÃæ¸Å¼ÖÈÎÇä¡¦¥íー¥ó»ö¶È¤Î¥È¥é¥¤¥«¥éー¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥áー¥«ー¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¡¦¥°¥ëー¥×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç·Ð±ÄÇËÃ¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÉÔÀµ¤äÊ£»¨¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¼êË¡¤¬ºÄÌ³¤Î¼ÂÂÖ¤òÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¼ÂÂÖ²òÌÀ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¶â»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç²¿¤«ÌäÂê¤¬ßî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È°ìÉô¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬Éâ¾å¤·¤¿·Á¤À¡£Ã±È¯Åª¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢Æ±ÍÍ¤Î»öÎã¤¬¤µ¤é¤ËÉâ¾å¤¢¤ë¤¤¤ÏÏ¢º¿¤¹¤ë¤Î¤«¡¢»Ô¾ì¤Ï¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
NY¶â°ì»þ4,400¥É¥ë¤ËÀÜ¶á¤âÍð¹â²¼
¸½ÃÏ»þ´Ö10·î16Æü¸á¸å¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌäÂê¤ËÂÐ¤·NY¶â¤ÏÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¡¢½ªÈ×¤Ë¸þ¤±Çã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·ÄÌ¾ï¼è°ú¤ÏÁ°ÆüÈæ103.0¥É¥ë¹â¤Î4,304.6¥É¥ë¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Î»þ´Ö³°¼è°ú¤Ï¤Û¤Ü¹âÃÍ°ú¤±¾õÂÖ¤Î4,344.3¥É¥ë¤Ç½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
10·î17Æü¥¢¥¸¥¢»þ´Ö¤Î¼è°ú¤Ï¡¢NY»Ô¾ì¤Î¥â¥á¥ó¥¿¥à¤ò°ú¤·Ñ¤°·Á¤ÇÁá¡¹¤Ë°ì»þ4,392.0¥É¥ë¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¡¢ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Æ±Æü¤ÎNY»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎÊÆÃÏ¶ä¤¬È¯É½¤·¤¿7－9·î¡ÊÂè3»ÍÈ¾´ü¡Ë¤Î·è»»¤Ç¤Ï¡¢ÂßÅÝ°úÅö¶â¤¬¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£²áÅÙ¤Ê·Ù²ü´¶¤¬¸åÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¾å¾º¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÂ®¤µ¤«¤éÇã¤ï¤ì²á¤®´¶¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤¿NY¶â¤Ë¤Ï¡¢Çä¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤êÁ°½Ò¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤¿¡£
JPX¶â¡¢4±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¹¹¿·2Ëü2000±ßÄ¶
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Æü¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢½µËö¤ËÍð¹â²¼¤ò±é¤¸¤¿NY¶â¤À¤¬¡¢¹ñÆâ¶â²Á³Ê¤ÏNY¶â¤ÎÃÍÆ°¤¤ò±Ç¤·¡¢¤³¤Á¤é¤âµÏ¿Åª¤Ê¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç»þº¹¤Î´Ø·¸¤Ç10·î17Æü¤ÎNY¶â¤ÎÍð¹â²¼¤ÏÂçºå¼è°ú½ê¤Î¶âÀèÊª²Á³Ê¡ÊJPX¶â¡Ë¤ÎÌë´Ö¼è°ú¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¶â²Á³Ê¤Ë¤Ï¼ç¤ËËÜÆü10·î20Æü¤Î²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Àè½µ¡Ê10·î13Æü½µ¡Ë¤ÎJPX¶â¤Ï½ËÆü¡ÊÂÎ°é¤ÎÆü¡Ë¤Î´Ø·¸¤Ç4±Ä¶ÈÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢Æü¤Ç¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ª¤è¤Ó½ªÃÍ¤ÎÁÐÊý¤ÇºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤¬Â³¤¤¤¿¡£Á°½µ10·î9Æü¤Ë½é¤á¤Æ2Ëü±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¤¬¡¢½µËö10·î17Æü¤Î½ªÃÍ¤Ï2Ëü2030±ß¤È¡¢5±Ä¶ÈÆüÌÜ¤Ë¤·¤Æ2000±ß¤Û¤É¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¡£°ì»þ2Ëü2060±ß¤Þ¤ÇÉÕ¤±¤¿¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Î¹âÃÍ¤ò´Þ¤á¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ½ªÎ»¤·¤¿¡£
JPX¶â¤Î½µÂ¤ÏÁ°½µËöÈæ2272±ß¡Ê11.5¡ó¡Ë¹â¤È9½µÏ¢Â³¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤Ë10·î17Æü¤Ï1Æü¤ÇÁ°ÆüÈæ1019±ß¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£Àè½µ¡Ê10·î13Æü½µ¡Ë¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï½µËö¤Ë¤«¤±1±ß°Ê¾å±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢NY¶â¤Î¾å¾º¤Ï¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
º£½µ¡Ê10·î20Æü½µ¡Ë¤ÎÆ°¤¡§9·îÊÆCPI¡¢10·îS&PÊÆPMI¤ËÃíÌÜ¡¢Ãí°Õ¤òÂÕ¤ì¤Ê¤¤ÊÆ¶âÍ»¥ê¥¹¥¯¡¢¥Ð¥Ö¥ëÏÀµÄ¹â¤Þ¤ë¶â»Ô¾ì
9·îÊÆCPI¡¢10·îS&PÊÆPMI¤ËÃíÌÜ
ÊÆÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÍ½»»¶¨µÄ¤ÏÊªÊÌ¤ì¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÊÄº¿¤¬3½µÌÜ¤ËÆþ¤ë¡£·î½é¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Ï¤¸¤á¼çÍ×·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤¬¸®ÊÂ¤ß±ä´ü¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢º£½µ¡Ê10·î20Æü½µ¡Ë¤Ï±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿9·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤ÎÈ¯É½¤¬10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áí¹ç»Ø¿ô¤Î²ÃÂ®¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢10·î28～29Æü¤ÎFOMC¡ÊÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ç¤Î0.25¡óÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£FOMC¤òÁ°¤ËFRB¹â´±¤Ë¤è¤ë¶âÍ»À¯ºö¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÈ¯¸À¤Î¼«½Í¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¾ðÊóÎÌ¤ÏÄã²¼¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë10·î24Æü¤Ë¤ÏS&P¥°¥íー¥Ð¥ë¤¬10·î¤ÎÊÆPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¤ÎÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ´É¾¸¤Î9·î¤Î¥Çー¥¿È¯É½¤¬ÃÙ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Â®ÊóÃÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬Â¸µ¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£
Ãí°Õ¤òÂÕ¤ì¤Ê¤¤ÊÆ¶âÍ»¥ê¥¹¥¯
10·î16Æü°Ê¹ß¤Ë¤ï¤«¤ËÉâ¾å¤·¤¿ÊÆÃÏ¶ä¤ò½ä¤ë¿®ÍÑÉÔ°Â´ÑÂ¬¤Ï¡¢ÌÜÀè¤ÏÄÀÀÅ²½¤·¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥íー¥ó¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤Ê¤É¿®ÍÑÆ°¸þ¤ÎÇÄ°®¤¬Æñ¤·¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¶áÇ¯µÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Ø¤Î·üÇ°¤Ïº¬¶¯¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶â»Ô¾ì¤Î´Ø¿´»ö¤È¤·¤Æ»ýÂ³¤·¤½¤¦¤À¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ç¥¸¥§¥¤¥Ôー¡¦¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥Á¥§ー¥¹¡ÎJPM¡Ï¤Î¥À¥¤¥â¥óCEO¤Î´ØÏ¢È¯¸À¤Ë¤Ïº£¸å¤È¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£½µ¡Ê10·î20Æü½µ¡ËËö¤«¤éÍè½µ¡Ê10·î27Æü½µ¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÊÆÃæÄÌ¾¦¶¨µÄ¤Î¹ÔÊý¤Ï¶â»Ô¾ì¤ò¸«¤ë¾å¤Ç¤âÃíÌÜ»ö¹à¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ð¥Ö¥ëÏÀµÄ¹â¤Þ¤ë¶â»Ô¾ì
Ä´À°¤é¤·¤¤Ä´À°¤ò¸ò¤¨¤º¤Ë4,300¥É¥ëÂæ¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿NY¶â¤Ë¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë²¤ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÏÀµÄ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±¤Ê¤ë¥«¥ÍÍ¾¤ê¤Î¤¢¤À²Ö¤«¡¢ÄÌ²ßÀ©ÅÙ¤ò´Þ¤à»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤¿¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¿Ê¹Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Î²áÅÏ´üÅª¸½¾Ý¤«¡¢°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤½¤¦¤À¡£
Àè½µËö¤ÎNY¶âÍð¹â²¼¤ÎÃæ¤Ç²¼¤²¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÇã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£½µ¡Ê10·î20Æü½µ¡Ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÃÍ¸Ç¤á¤È¸«¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó²¿¤«¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾å¾º¥â¥á¥ó¥¿¥àÉü³è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁÛÄê¥ì¥ó¥¸¤ò4,220～4,350¥É¥ë¤ËÃÖ¤¯¡£JPX¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È²Á³Ê¤Ê¤É¤Î¼ÂÀª¤«¤é³ä¹â¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ä¤ä¿µ½Å¤Ë2Ëü800～2Ëü1800±ß¤ÎÃÍÉý¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£
µµ°æ ¹¬°ìÏº ¶âÍ»µ®¶âÂ°¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿¡ÊÍ¡Ë¥Þー¥±¥Ã¥È ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥£ ¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Á¥åー¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò