ÆüËÜ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦°¤ÉôÎïÌé¡¢ÅÂËÜ¶³Ê¿¤È¤Î½éËÉ±ÒÀï¤Ø¡Ö¤¿¤¿¤¾å¤²Æ±»Î¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ä¤¢¤¹¥´¥ó¥°
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦ÆüËÜ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê£µ£·¡¦£±¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£°²óÀï¡¡²¦¼Ô¡¦°¤ÉôÎïÌé¡½Æ±µé£±°Ì¡¦ÅÂËÜ¶³Ê¿¡Ê£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦¼Ô¡¦°¤ÉôÎïÌé¡Ê£³£²¡Ë¡á£Ë£ÇÂçÏÂ¡á¤ÈÄ©Àï¼Ô¤ÎÆ±µé£±°Ì¡¦ÅÂËÜ¶³Ê¿¡Ê£³£°¡Ë¡á¾¡µ±¡á¤¬¤È¤â¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤Î£µ£·¡¦£±¥¥í¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô¤Ï£¶·î£±£¹Æü¤ËÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÂçµ×Í´ºÈ¡Ê¶â»Ò¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£²ó¤¬½éËÉ±ÒÀï¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÄ´»Ò¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£»ØÌ¾»î¹ç¤À¤¬¡¢¤¿¤À¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯£´·î¤Ë£É£Â£ÆÆ±µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¥¥³¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤òÈ½Äê¤Ç²¼¤·¡¢£²£´Ç¯£³·î¤Ë£É£Â£Æ²¦¼Ô¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ËÄ©¤à¤â£¸²ó£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤Ç²¦ºÂ³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤Ï£×£Â£Á£¹°Ì¡¢£×£Â£Ã£¸°Ì¡¢£É£Â£Æ£±£±°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£°¤Éô¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÅÂËÜ¤â¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¿¤¿¤¾å¤²Æ±»Î¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡ÅÂËÜ¤Ï¡¢£²£°Ç¯£··î¤ËÅö»þ¤ÎÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ²¦¼Ô¤ÎÀ¶¿åÁï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢£·²ó£Ô£Ë£ÏÉé¤±¡££µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°¤Éô¤ÈÅÂËÜ¤Ï¡¢£±£´Ç¯£±£²·î¤ËÁ´ÆüËÜ¿·¿Í²¦·èÄêÀï¤ÇÂÐÀï¤·¡¢°¤Éô¤¬È½Äê¾¡¤Á¡££±£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ï°¤Éô¤¬£²£·¾¡¡Ê£±£°£Ë£Ï¡Ë£´ÇÔ£²Ê¬¤±¡¢ÅÂËÜ¤¬£±£¶¾¡¡Ê£¸£Ë£Ï¡Ë£´ÇÔ£²Ê¬¤±¡£
¡¡Æ±¶½¹Ô¤Ç¤Ï£´Âç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢²¦¼Ô¡¦ÅÄÃæ¶õ¡Ê£²£´¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬Æ±µé£³°Ì¡¦ºä°æ¾Íµª¡Ê£³£´¡Ë¡á²£ÉÍ¸÷¡á¤òÁê¼ê¤Ë½éËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£ÆüËÜ¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢Æ±µé£±°Ì¡¦¾®ÎÓ¹ë¸Ê¡Ê£²£¶¡Ë¡á¿¿Àµ¡á¤ÈÆ±µé£²°Ì¡¦¿¹³îµ®¡Ê£²£µ¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬ÂÐÀï¡££×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢Æ±µé£±°Ì¡¦ËÌÌîÉðÏº¡Ê£²£±¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤ÈÆ±µé£³°Ì¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¹¥Þ¥Ü¥ó¡Ê£²£³¡Ë¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡á¤¬²¦ºÂ¤òÁè¤¦¡£