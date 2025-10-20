¡Úµð¿Í¡Û¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬£Í£Ì£ÂÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤ë
¡¡µð¿Í¤Î¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬Íèµ¨¤«¤é£Í£Ì£Â¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¡×¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤¬£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯¤«¤éµð¿ÍÆþ¤ê¤·ÆüËÜµå³¦¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Ï¡¢ÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤«¤é£²£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£¶¾¡£µÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨£²¡¦£·£µ¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤È¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Î£²£´Ç¯¤â£²£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£¶¾¡£´ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨£³¡¦£°£±¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï±¦¤Ò¤¶ÄË¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê£±£´»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤Ë»ß¤Þ¤ë¤â¡¢µåÃÄ³°¹ñ¿ÍºÇÄ¹¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë³«Ëë£¶Ï¢¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É£¶¾¡£±ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¶£²¤òµÏ¿¡££±£°·î£´Æü¤Ë±¦¤Ò¤¶ÄË¤Î¼£ÎÅÀìÇ°¤Î¤¿¤áÊÆ¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢£Ã£ÓÁ°¤ËÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°½Ðµ¼Ô¤Ï¡Öµð¿Í¤Ç£³¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Ï£Í£Ì£Â¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£º£µ¨¤Î¸åÈ¾Àï¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤¬¸®ÊÂ¤ßÎ¥Ã¦¤·¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ë½õ¤Ã¿Í¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤½¤¦¤À¡£